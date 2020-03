Programa de Alexandra Hörler será a la misma hora que el de Gonzalo Núñez

Las diferencias entre Alexandra Hörler y Gonzalo Núñez terminaron por separar al equipo y que la comunicadora comience un nuevo proyecto en Exitosa. No obstante, ambos programas irán a la misma hora.

De acuerdo a lo que informó Alexandra Hörler, a través de Moloko Podcast, su nuevo programa estará de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. por TV. Del otro lado, Gonzalo Núñez seguirá en la radio.

“Es un programa variado, tipo un magazine pero noticioso. El mío va a salir por tele y a la misma hora que el que sale el de deportes, pero ellos salen por radio", comentó, deslindando cualquier similitud con la producción de Gonzalo Núñez.

"Vamos a tener las principales noticias del día, tenemos un bloque deportivo que yo lo pedí. Una persona no tiene que encasillarse ni ponerse una etiqueta, mientras sea algo bonito, divertido y serio, yo feliz”, aseguró la conductora.

A su vez, explicó lo sucedido con Gonzalo Núñez. Alexandra Hörler pidió otro programa porque no deseaba seguir expuesta a los comentarios del polémico periodista. "Tuvimos una discusión en el programa al aire, él me dice “si quieres renuncia” y cuando no llegábamos a un acuerdo me decía “yo soy el director”, contó.

“Sé que Gonzalo no se iba a ir, yo no iba a pedir la renuncia de él ni de nadie. No es mi estilo, no me gusta afectar a la gente”, argumentó Alexandra Hörler.