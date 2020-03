Toluca vs. Atlas EN VIVO ONLINE: se enfrentan por la jornada 10 de la Liga MX

Toluca vs. Atlas EN VIVO | ONLINE | LIVE STREAMING | Se enfrentan este domingo 15 de marzo (ONLINE vía TUDN, y Las Estrellas) por la jornada 10 del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX. Este partido se jugará en el Estadio Nemesio Díez desde las 12:00 p.m. (hora mexicana) y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores jugadas, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

🗞❗Nos unimos a las medidas de prevención de la Liga Mx.



Nuestro partido de esta tarde frente a los "Rojinegros" del Atlas se disputará a puerta cerrada.#SomoselToluca pic.twitter.com/On35OymxsF — Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2020

Como medida de prevención ante el brote de coronavirus, los duelos de la Liga MX no han lucido público en sus tribunas, y el Toluca vs. Atlas no será la excepción. El equipo de Guadalajara buscará romper con dos malas rachas ante los 'Diablos Rojos’. Son siete años los que lleva sin ganar en el Nemesio Díez; asimismo, mantienen una racha negativa de cinco derrotas consecutivas en el Clausura 2020.

El equipo que dirige Leandro Cufré viene de perder de local por 2-1 ante las Chivas de Guadalajara de Luis Fernando Tena. Actualmente, el cuadro tapatío tiene seis puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la tabla general de posiciones de la Liga MX.

Toluca, por su parte, viene de empatar a uno ante los Gallos Blancos queretanos en La Corregidora y quedó relegado en la parte baja de la clasificación del fútbol mexicano. Los ‘Diablos Rojos’ buscarán estirar su paternidad sobre Atlas para sumar un triunfo que les permita soñar con la Liguilla.

Toluca vs. Atlas EN VIVO: horarios por Torneo Clausura 2020 Liga MX

- Toluca vs. Atlas en México 12:00 p.m. | TUDN y LAS ESTRELLAS

- Toluca vs. Atlas en Perú 1:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Ecuador 1:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Colombia 1:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Bolivia 2:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Venezuela 2:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Argentina 3:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Chile 3:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Paraguay 3:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Uruguay 3:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en Brasil 3:00 p.m.

- Toluca vs. Atlas en España 7:00 p.m.

Toluca vs. Atlas EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por Liga MX?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Toluca vs. Atlas EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Toluca vs. Atlas EN VIVO: ¿Dónde queda el estadio del partido?