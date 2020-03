Marcha en suspenso

Por: Nicole Calderón

A los 5 años inició la carrera más importante de su vida. Y es que mientras los niños de su edad veían dibujos animados y vivían su infancia a plenitud, Kimberly García decidió seguir los pasos de su prima mayor, quien ya estaba sumergida en el mundo de la marcha atlética. “Desde entonces y cuando el entrenador de ese momento −que sigue siendo mi entrenador− me dijo que tenía talento, no me volví a alejar del deporte”, comenta la peruana ya clasificada a Tokio 2020, quien hizo un alto a sus actividades para llegar a Lima desde Huancayo y comentar un poco más sobre cómo va su preparación pues, pese a la expansión del coronavirus, los Juegos Olímpicos siguen en pie.

Su andar la llevó a los 9 años a participar en su primera competencia regional y ganar su primera medalla de oro en un deporte que pocos conocen, pero en el que ella se ha convertido en todo un hito. El camino no ha sido fácil, sin embargo, ella no se rinde en la lucha por hacer de su deporte el preferido de las masas.

PUEDES VER Perú se llevó el bronce en el Sudamericano de Marcha

¿En qué consiste la marcha atlética?

La marcha atlética es caminata rápida con técnica. Una pierna siempre tiene que estar en contacto con el suelo porque si no, cometes la falta que es: doblar rodilla o flote. En mi disciplina no solo depende del atleta, sino también de los jueces porque ellos miran si tú estás marchando bien o no, eso ya es decisión de cada juez.

¿Tu familia ha sido importante para llegar a ser una deportista de élite?

Estoy muy agradecida con ellos porque en las buenas y en las malas siempre han estado conmigo. Si yo llego a ser campeona olímpica, se lo voy a deber enteramente a mi familia.

¿Qué faltó para conseguir la medalla de oro en Lima 2019?

Lima 2019 fue una de las mejores competencias, pero también fue complicada porque se ponía en juego mi participación en Tokio 2020 por el tema de la lesión que tenía. Sucede que un mes antes de la competencia todo iba bien, pero lamentablemente me lesioné y obtuve una fractura en la tibia. Me dijeron que tenía que descansar, que no podía competir, sin embargo, lo pude hacer y me quedé con la medalla de plata, me sentí muy orgullosa de mí misma. Toda la carrera me repetía: “voy a ganar sea como sea, aunque esté cansada o esté muriendo voy a alcanzar esa medalla”.

PUEDES VER Gladys Tejeda: Corriendo por un sueño

¿Qué se siente ser una referente en este deporte?

Desde chiquita miraba a muchas deportistas que marchaban, pero muchas de ellas me han decepcionado porque han salido con doping (risas). Yo he alcanzado un nivel importante, me ubico dentro de las ocho mejores del mundo, entonces, ser una de las mayores referentes me hace sentir orgullosa, orgullosa de todo lo que he podido alcanzar con mi esfuerzo.

El coronavirus ha dejado en suspenso Tokio 2020.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 están en peligro. Hay muchos campeonatos en Europa que se han suspendido y que son clasificatorios para las Olimpiadas, pero debemos entender que la salud de todas las personas está primero.

¿La Federación o el Comité Olímpico Peruano te han informado algo al respecto?

No, pero el coronavirus ha afectado el plan de entrenamiento de todos los deportistas, digo esto porque hay bases de entrenamiento que teníamos que realizarlas fuera del país, incluso hay competencias internacionales que se han suspendido y que son clasificatorias a Tokio 2020, que no se van a llevar a cabo. Como deportista de élite necesito de esas competencias para estar midiendo constantemente el nivel en el que me encuentro e ir corrigiendo algunos aspectos para llegar a una buena performance a Tokio.

Un mensaje para los peruanos en estos momentos complicados.

Tenemos que guardar la calma, no nos tenemos que dejar llevar por el pánico. Debemos proceder de acuerdo a los estándares que el Ministerio de Salud nos vaya indicando. Evitemos las compras nerviosas porque eso nos perjudica a todos”, comenta la deportista dando consejos sobre la actualidad sanitaria.

¿Cuánto y en qué has cambiado en los últimos años?

Antes era temerosa, ahora ya perdí la timidez, estoy más segura, más confiada en lo que voy a hacer. Cada vez que voy a competir, tengo claros mis objetivos. En cinco años me veo triunfadora.

Una frase que te defina como persona y deportista.

Siempre mi papá me dice sobre las competencias: ‘Matar o morir’. Mientras estás marchando, bien matas a la otra competidora o mueres en el intento. En Tokio 2020 voy a dar todo de mí para conseguir el objetivo: una medalla. Espero que nos alienten, que nos vean, que nos manden buenas vibras porque los deportistas leemos y sentimos eso. Arriba Perú.

PUEDES VER Cusco: Entregan medalla a deportista Aydee Loayza por ganar carrera en Estados Unidos

Sabía que...

Triunfadora. Kimberly García obtuvo medalla de oro en la Copa Panamericana de Marcha Atlética 2019.

Completa. Nuestra compatriota es administradora, pues estudió en la Universidad Continental de Huancayo.