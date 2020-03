Ronaldinho preso: ya puedes jugar con ‘Dinho’ en ropa a rayas y estadios vacíos en peculiar versión de PES

El exastro del fútbol Ronaldinho se encuentra recluido dese hace varios días en la Agrupación Especializada, una cárcel de Paraguay, acusado por ingresar a ese país usando documentos falsos. Sin embargo, el brasileño no ha dejado que la situación lo afecte, pues las fotografías que se han difundido sobre su estadía en prisión lo muestran con buen ánimo e, incluso, ya jugó su primer partido como prisionero, con gran éxito.

El peculiar momento que atraviesa el exfutbolista de Barcelona ha despertado el ingenio de los internautas. Prueba de ello es la actualización que ha tenido Bomba Patch, la versión no oficial de Pro Evolution Soccer (PES), en la que Ronaldinho es un personaje elegible. Lo llamativo del caso es que la ropa que porta ‘Dinho’ en el juego es la típica vestimenta a rayas que se usa en las prisiones.

Alguém disse Ronaldinho no Presidio de Paraguay Fútbol Club? Bomba Patch 100% atualizado pic.twitter.com/5MogwOJxgN — Equipe Bomba Patch (@bombapatchgeo) March 13, 2020

Como era de esperarse, esta versión del excampeón mundial con su nueva ‘piel’ ha tenido buena recepción entre sus seguidores y el público en general. En la imagen posteada por la cuenta en Twitter del juego, aparece el exdeportista con un balón de fútbol a sus pies, siendo vigilado atentamente por un guardia.

Pero esa no es la única novedad. Como parte de la coyuntura actual, el juego también permite elegir estadios vacíos, una clara referencia a la medida adoptada por muchas ligas alrededor del mundo en las que los partidos deben desarrollarse a puertas cerradas debido a la pandemia mundial de coronavirus.

Ronaldinho en prisión: así fue su primer partido

El último viernes, se difundió en video un extracto del partido que Ronaldinho jugó contra los presos del penal en el que está encerrado. La actuación del exdelantero fue descollante: anotó cinco goles y brindó seis asistencias, todo con zapatillas que le prestó un guardia de la prisión, según fuentes policiales.

Ya en días anteriores se había vuelto noticia la disputa que los presos sostuvieron para contar con el popular ‘Dientón’ en su equipo a fin de disputar un campeonato interno de fútbol. El insólito premio de dicho torneo sería un lechón de 16 kg, detalle que también sirvió para que los cibernautas desaten su creatividad.

Hasta el momento, no se sabe cuándo podría recuperar su libertad Ronaldinho, pues la apelación que presentó su defensa fue rechazada ya que no se pudo demostrar su arraigo en el país guaraní y se alegó un posible peligro de fuga. El ex ’10′ de la ‘Canarinha’ sigue siendo el centro de atención pese a haber colgado los chimpunes hace ya algún tiempo.