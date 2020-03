La Champions League está suspendida temporalmente por el coronavirus. El máximo trofeo de clubes a nivel europeo donde participan Real Madrid, Barcelona, Juventus, entre otros, está en suspenso, por lo que la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ya estudia distintas posibilidades para resolverla.

Una nueva posibilidad ha surgido para definir la Champions League. La UEFA estudia usar el formato Final Four con semifinales y final a partido único en Estambul, Turquía.

El 30 de mayo, en Estambul se celebrará la final de la Champions League. No obstante se utilizaría también para definir las semifinales. La Europa League que se disputará en Gdansk también tendría que ser con el formato Final Four.

De acuerdo a As, la idea de la UEFA estará en debate en la reunión que harán por videoconferencia este martes con los representantes de más de 50 federaciones. A partir de allí, se sabrá qué pasará con la Champions League.

Otra de las opciones planteadas por la UEFA es que se jueguen todas las llaves a partido único en una sede neutral. La otra posibilidad que investigan para la Champions League y Europa League sería que mediante un sorteo se defina el campo de uno de los dos equipos involucrados.

La intención de esta decisión de la UEFA pasa primero por descomprimir el calendario, pues las ligas se encuentran detenidas en Europa. Lo siguiente sería resolver los octavos de final de la Champions League.

Napoli vs. Barcelona, Real Madrid vs. Manchester City, Juventus vs. Lyon y Bayern vs. Chelsea son las llaves que faltan definir en los octavos de final de la Champions League.