Deportivo Binacional cayó 8-0 ante River Plate por la Copa Libertadores 2020. Sin embargo, un hecho injustificable se desarrolló vía redes sociales de parte de los hinchas argentinos.

“A pesar de que acá en Argentina le metieron 8, River Plate deberá visitar a Binacional en Perú. Tendrá que lidiar con la altura y con la barra del Poderoso ¡Sí, señor!”, publicó TNT Sports LA junto a un video de los hinchas sureños cantando.

Varios hinchas argentinos despotricaron contra la barra de Binacional.“Con razón les metimos ocho”, “¿esto es joda?”, “Si no me dicen quiénes son imagino evangelistas”, “merecen comerse ocho más”, “con razón no jugaban un mundial hace más de 30 años”, fueron algunos de los comentarios.

Incluso algunos fueron más allá sobre Binacional en evidente caso de racismo. “Ahora entiendo porqué me cerró el verdulero”, “Habría que suspenderlos por mamarrachos”, “¿Qué es una iglesia eso? Esos equipos no deberían jugar la Libertadores”, “El coro de la iglesia de mi barrio comparado con esta ‘barra’ es la 12”, “Y después dicen que Gallardo volvió a ser el mejor DT del mundo por hacerle ocho a estos campesinos muertos de hambre”.

River Plate consiguió su primer triunfo en la Copa Libertadores 2020 al golear por 8-0 a Binacional, en un partido jugado la noche del miércoles en el estadio Monumental a puertas cerradas, por la segunda fecha del Grupo D.