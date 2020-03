El balón no rodará: máximas competencias internacionales harán un alto

Por: Jesús Yupanqui

Por el momento, el brote mundial de coronavirus está ganando este partido. El poder de su ataque es letal, por eso se decidió apostar por un sistema defensivo, hasta encontrar el momento oportuno para contraatacar. Europa, calificado como el nuevo epicentro del coronavirus por la Organización Mundial de la Salud, se encuentra paralizada y el fútbol se vio en la obligación de suspender sus actividades.

La UEFA anunció que la Champions League y la Europa League están suspendidos, debido a la expansión de esta pandemia. El martes 17 de marzo realizarán una videoconferencia con las 55 federaciones asociadas y el sindicato de futbolistas FIFPro para determinar cómo y cuándo se reprogramarán los partidos suspendidos.

Por el ajustado calendario que manejan y dado que los equipos de fútbol, como el Real Madrid y Barcelona, decidieron suspender sus actividades, no se descarta que el torneo se reanude dentro de un mes. Sin embargo, el problema se hace mayor cuando se tiene que pensar en la Eurocopa 2020. El torneo estaba programado para comenzar el 12 de junio, pero los directivos de la UEFA no descartan suspenderlo hasta el 2021, una decisión difícil porque se tiene que llegar a un consenso con las marcas y los espacios televisivos. Esto también perjudicaría el inicio de la Copa América Argentina-Colombia 2020, pues los futbolistas que militan en Europa no podrán sumarse a sus selecciones.

Las principales ligas europeas no son ajenas a este problema. En España no se habla de otra cosa. ¿Qué pasará con la Liga? El campeonato español se suspendió por las próximas dos jornadas, pero si las víctimas afectadas por el coronavirus no disminuyen, los directivos pueden tomar medidas más radicales. Luis Rubiales, presidente de la federación española de fútbol, indicó que el 25 de marzo se volverán a reunir para evaluar todos los escenarios posibles y determinar el camino que tomarán las competencias españolas (primera, segunda, tercera división y la Copa del Rey). Por el momento, la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao (programada para el 18 de abril) ha sido suspendida. En Italia la cosa pinta del mismo color. La Serie A se detuvo hasta nuevo aviso y sus directivos no descartan finalizar el torneo.

Medidas radicales

La Bundesliga y Premier League se suman a la Liga española, Serie A, Ligue 1, NBA, Champions League, Fórmula 1, Liga 1, ATP, etc., y decidieron suspender sus competiciones.

En Inglaterra se acordó que no habrá fútbol de ningún nivel tras la reunión que sostuvieron los directivos de la Premier, la FA, la EFL y la WSL femenina. Según el comunicado, el 3 de abril se reanudan las competiciones.

En Alemania son más de 2 mil personas afectadas por el coronavirus y por esa razón la Bundesliga decidió cesar temporalmente sus actividades. “Seamos honestos, hay cosas que son mucho más importantes y tienen prioridad frente al deporte”, señaló DFL. Se tiene previsto que las competiciones se reanuden el 2 de abril.

¿El fútbol es primero?

Argentina es una de las pocas ligas que no se suspende. Según los reportes de las autoridades argentinas, son 34 personas infectadas y dos muertos.

Los encuentros de la primera jornada de la Copa de la Superliga se realizarán a puertas cerradas. Una medida que fue criticada por los jugadores y entrenadores.

“No les hablo como futbolista, sino como ser humano”

Mediante sus redes sociales, Cristiano Ronaldo emitió una emotiva carta donde cuenta cómo afectó el coronavirus a Italia y pidió seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud.

“El mundo atraviesa un momento muy difícil, que demanda de mucho cuidado y atención por parte de todos. No les hablo como futbolista, sino como hijo, padre, y como un ser humano consternado por todo lo que afecta al mundo. Es importante seguir las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sobre cómo manejar esta situación. Proteger la vida humana debe estar por encima de cualquier otro interés”, indicó el jugador de la Juventus que se encuentra en Funchal, Portugal.

Por su parte, Lionel Messi no puede abandonar Barcelona porque el Gobierno de Cataluña ordenó el cierre de todas las entradas y salidas de la región.