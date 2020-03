La Champions League, trofeo más importante a nivel de clubes en Europa, se encuentra paralizada a causa del coronavirus. La UEFA ya estudia que Real Madrid, Barcelona, Juventus y otros equipos disputen sus llaves en un solo partido y no de ‘ida y vuelta’.

La UEFA intenta sostener las fechas de las fases claves como semifinales y final, la cual se jugara en Estambul el 30 de mayo. La Champions League y la Europa League están en riesgo, por lo que el máximo ente del fútbol en Europa ya estudia diferentes formas de resolver este inusual caso.

De acuerdo a Daily Mail, la UEFA está por debatir cómo resolver los octavos de final de la Champions League y, tras esto, reducir todas las llaves a partido único para descomprimir el calendario.

Las ligas de Europa se han detenido, lo cual significa que habrá un calendario muy apretado cuando la crisis por el coronavirus se detenga. La UEFA ya se encuentra estudiando cómo resolver este caso.

La primera opción tanto, para la Champions League como para la Europa League es que se juegue en un estadio neutral a partido único. La otra posibilidad que estudia la UEFA sería que mediante un sorteo se defina el campo de uno de los dos equipos involucrados.

Atlético Madrid, PSG Atalanta y Leipzig ya tienen los boletos a los cuartos de final de la Champions League. Mientras que los otros cruces por resolver son: Napoli vs. Barcelona, Real Madrid vs. Manchester City, Juventus vs. Lyon y Bayern vs. Chelsea.