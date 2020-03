Renato Ibarra y la pregunta que lo incomodó al salir del Reclusorio Oriente [FOTOS]

El exjugador del América, Renato Ibarra, salió en libertad este jueves por la noche. El futbolista fue investigado por un supuesto caso de violencia familiar contra su esposa Lucely Chalá.

Al retirarse del Reclusorio Oriente, Ibarra fue escoltado por sus abogados Víctor Palacios y Sharon Hernández y los otros 4 involucrados en el proceso legal iniciado por la Fiscalía General de Ciudad de México (FGJ).

PUEDES VER: Liga MX seguirá disputándose pese al brote del coronavirus

En el trayecto hacia la puerta principal del reclusorio, Renato Ibarra fue interceptado por varios medios de comunicación sobre su actual presente con el Club América y sus días como recluso.

No obstante, el futbolista no reaccionaba a los cuestionamientos de la prensa hasta que una pregunta hizo que cambiara el gesto de su rostro: “¿Tu carrera acabó?”, señaló una de los periodistas presentes.

Renato Ibarra inmediatamente se detuvo, hizo una pausa y volteó la mirada hacia su derecha donde se encontraba la reportera y, aunque no dijo nada, sus ojos lo dijeron todo.

La reacción de Renato Ibarra ante la pregunta sobre su continuidad en el América. (Foto: El Universal)

Esposa se retracta de acusación contra Renato Ibarra

Durante la audiencia de Renato Ibarra en el Reclusorio Oriente de este jueves 12 de marzo, los abogados del jugador demostraron que la vida de Lucely Chalá, su embarazo y Karen Chalá, su hermana, nunca estuvieron en riesgo.

PUEDES VER: Afición de Pumas acusa a Saldivar de venderse en el partido contra el América

Al respecto, el reportero Carlos Jiménez le preguntó a la esposa del futbolista si fue agredida o no, a lo que ella afirmó: "No me agredió físicamente. No me acuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron, señaló.

En una primera instancia, Lucely Chará había declarado que Renato Ibarra la había agredido.

Chalá también repitió este testimonio en la audiencia que tuvo una duración de más de 5 horas. Con esto, se le retiró los cargos de tentativa de feminicidio y tentativa de aborto.

Renato Ibarra es separado del América

El Club América se pronunció sobre Renato Ibarra a través de sus redes sociales. Mediante un comunicado, Las Águilas informaron que “reprueba tajantemente” el accionar del jugador así como cualquier acto de violencia contra la mujer.

📝 Comunicado Oficial: El Club América separa del plantel a Renato Ibarra. pic.twitter.com/5emB6TlAbM — Club América (@ClubAmerica) March 13, 2020

En el mismo anuncio, se informa que la ‘Liebre’ ha sido separado definitivamente del plantel profesional y del club.