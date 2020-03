Zidane presenta plan de entrenamiento para los jugadores del Real Madrid durante cuarentena por coronavirus

Debido al inexorable avance del coronavirus a nivel mundial, Zinedine Zidane, estratega del Real Madrid, ha dispuesto medidas prevención para los entrenamientos de sus jugadores: practicar en sus casas. Ello luego de que las alarmas se enciendan por el examen positivo de Trey Thompking, jugador de baloncesto del club.

Incluso antes de que se definiera el cese del fútbol en España, el entrenador del Real Madrid fue quien dio la orden a los jugadores, luego de lo ocurrido con el basquetbolista.

En el Real Madrid, tanto los jugadores de fútbol como los de baloncesto comparten el comedor y las salas de recuperación. Por ello, el riesgo de contagio del coronavirus es aún más probable.

Este jueves, los jugadores del club español no entrenaron en el epicentro y se fueron a casa. Desde allí deberán comunicar al cuerpo médico del Real Madrid los síntomas que irán teniendo en los próximos veinte días, fechas en las que me permanecerán en cuarentena. Si no se presentan complicaciones, los jugadores podrán completar los entrenamientos que el cuerpo técnico les facilita.

Mientras tanto, los directivos del club han negado la presencia de prensa en la ciudad deportiva del Real Madrid. Usualmente, los periodistas ingresan 15 minutos antes al partido para grabar a los jugadores y tomarles fotos.