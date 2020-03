El equipo de investigación del Reino Unido publicó una serie de datos importantes en relación al accidente aéreo que acabó con la vida del jugador de fútbol Emiliano Sala.

"Ni el piloto ni la aeronave tenían las licencias o permisos necesarios para volar”, se puede leer en el informe.

Asimismo, los especialistas señalaron que el aviador habría perdido el control de la aeronave durante un giro manual, en un intento fallido por permanecer o recuperar las condiciones meteorológicas visuales.

Según informaciones del portal web Infobae, la aeronave sufrió una ruptura de vuelo mientras era maniobrada e iba a excesiva velocidad, por lo que el piloto del avión pudo resultar expedido.

Durante el proceso de búsqueda de los cuerpos, solo se halló el cadáver de Emiliano Sala, pero no el de Ibbotson, comandante del avión.

La primera imagen que se publicó fue para mostrar la matrícula: N264DB

Ante todos estos detalles, los miembros de la Subdivisión de Investigación de Accidentes Aéreos agregaron que el piloto, probablemente, se vio afectado por el envenenamiento de monóxido de carbono. Aquello ya se había conocido en agosto de 2019, cuando publicaron un análisis preliminar del caso, en el que arrojaba que el cuerpo del exjugador del Nantes tenía un nivel alto de saturación de carboxihemoglobina, mortal para los seres humanos.

Finalmente, los especialistas concluyeron que otros tres factores colaboraron en la caída del avión como la falta de aplicación de normas de seguridad para vuelos comerciales, lo que se evidenció cuando el avión perdió visibilidad durante la noche. Además, el piloto no tenía entrenamiento en vuelo nocturno y tampoco prácticas en vuelo por instrumentos.

Asimismo, el avión no había pasado las inspecciones de los sistemas de escape, pues estos no eliminaban el exceso de monóxido de carbono y peor aún, no había un detector de CO.

PUEDES VER: Martín Liberman se enamoró de la camiseta que usó Alianza Lima en partido ante Racing

El proceso para esclarecer lo que había sucedido con la aeronave se desarrolló a lo largo de 14 meses y la información que se manejaba fue compartida con las entidades de Argentina, Francia y Estados Unidos.

La extensa publicación cuenta con 128 páginas en las que se indica paso a paso lo que sucedió con el vuelo privado en el que viajaba Emiliano Sala y se explica a detalle el proceso realizado por las agencias especializadas en ese tipo de accidentes de aviación.