El coronavirus para el deporte

El mundo, tan redondo como un balón de fútbol, se ha detenido en varias ligas alrededor del mundo por la pandemia del coronavirus. Pero también las pelotas de tenis no rebotarán por seis semanas, tampoco las de basket en la NBA, y los monoplazas de Fórmula Uno no rugirán este domingo en el Gran Premio de Australia, luego de que se detectara un caso en la escudería McLaren. Todo está quedando en stand by, aunque hay países que todavía no toman medidas drásticas.

Hasta el cierre de esta edición, la Premier League mantiene su postura de jugar esta fecha con público, a pesar de que hay algunos equipos que han estado en cuarentena como el Arsenal y el Leicester, en este último club incluso han señalado que hay tres jugadores que tienen “síntomas y señales” de tener el coronavirus y han sido aislados. Mientras los directivos van buscando fórmulas y analizan si será necesario jugar a puertas cerradas o suspender el torneo luego de que el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, diera positivo en coronavirus. Hoy tomarán una decisión urgente.

La Liga Española ha decidido suspender sus partidos por dos semanas, la Serie A −donde ayer se confirmó el segundo caso de coronavirus en Manolo Gabbiadini de la Sampdoria−, que todavía no tiene fecha de reanudación, también la Liga de Portugal, la Eredivisie de Holanda, la Superliga de Suiza, la Liga Francesa y la MLS de Estados Unidos por un mes, donde también militan varios peruanos como Yordy Reyna, Raúl Ruidíaz, Edison Flores, Andy Polo, Alexander Callens y Marcos López.

La Bundesliga de Alemania es la que mantiene que sus partidos se jugarán a puertas cerradas, mientras en la Champions League han determinado aplazar el partido entre el Manchester City y el Real Madrid, así como el Juventus–Lyon. Los jugadores merengues tendrán que entrenar en sus casas y se analiza postergar la Eurocopa.

Por otro lado, la NBA decidió suspender la liga de basket el miércoles y ya tiene su segundo caso de coronavirus con Donovan Mitchell, mientras que en la Fórmula Uno un miembro de la escudería McLaren dio positivo, y los pilotos amenazaron con no participar en el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada que finalmente fue suspendida por decisión de la FIA. “Hay que apretar el freno de mano en ese caso”, señaló Sebastian Vettel, de Ferrari, mientras Lewis Hamilton fue más duro. “Parece que solo importa el dinero. Estoy sorprendido de que estemos aquí”, decía.