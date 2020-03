Coronavirus: estas son las ligas de fútbol que no han sido suspendidas y podrás ver sus partidos

El coronavirus, declarado como pandemia, mantiene en vilo al mundo fútbol. Existen diversas ligas que han decidido parar, como por ejemplo la Serie A, Liga Santander, Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Liga 1 Movistar, entre otras. Algunas con fechas límites; mientras que otras, indefinidamente.

Ante esta noticia, los fanáticos del fútbol no saben cómo pasar su fin de semana, debido a que la mayoría de ligas sudamericanas han decidido suspender sus actividades. Incluso las competiciones internacionales, como la Champions League y Copa Libertadores. Sin embargo, existen algunas que siguen en actividad y aquí te contamos cuáles son.

En América tenemos la Liga MX o la Copa de la Superliga Argentina, las cuales no han sido suspendidas y se disputarán este fin de semana, aunque lo harán sin público. Por ejemplo, en México se disputará la fecha 10 del Clausura: América vs. Cruz Azul, Guadalajara vs. Monterrey, Morelia vs. Querétaro y Tijuana vs. Pachuca.

También tenemos la primera fecha de la Superliga Argentina: Independiente vs. Vélez, River Plate vs. Atlético Tucumán, Boca Juniors vs. Godoy Cruz, Gimnasia vs. Banfield y Patronato vs. San Lorenzo. En cuanto a Brasil, aún sigue en pie el torneo Paulista: Sao Paulo vs. Santos, Inter de Limeira vs. Palmeiras y Ferroviaria vs. Gremio.

Si bien las principales ligas de Europa han detenido el fútbol, tenemos la Premier League de Rusia y la Super Liga de Turquía, entre otras. La expansión del coronavirus en Europa ha sido tal que los entes encargados han decidido suspender la Champions League, la Europa League y la Eurocopa.