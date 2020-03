Alianza Lima no consigue el ansiado triunfo en Copa Libertadores. Este jueves enfrentó a Racing, que lo superó por 1-0. El mal momento reveló las falencias del equipo y las críticas no tardaron en llegar. Óscar del Portal fue uno ellos y apuntó su artillería contra Cristian Zúñiga. ¿Qué pasó?

En medio de la emisión del bloque deportivo de América Noticias, el comentarista analizó la derrota de Alianza Lima sufrida en el estadio Cilindro de Avellaneda. Sobre las imágenes del resumen del partido resaltó que el equipo ‘blanquiazul’ aguantó el primer tiempo. Sin embargo, en el segundo sintió el golpe.

“Un primer tiempo donde aguantó, donde corrió bastante, pero después en la segunda parte cuando hace esa variante de Zúñiga por Mora, se queda descompensado. Porque Mora colaboraba por el carril derecho con Salazar y Zúñiga entró como otro delantero”, señaló.

Del Portal expresó su disconformidad con el ingreso del delantero colombiano porque no terminó aportando en Alianza Lima.

“Zúñiga entró en una posición que no era tan útil para el equipo porque ni marcó, ni hizo algo en ofensiva. Al final Alianza, entiendo que en la segunda parte eran 10 contra 11. No porque Zúñiga sea un mal jugador, sino porque su utilidad en el campo no era la requerida”, finalizó el comentarista deportivo.