Aguiar atacó a la prensa tras derrota ante Racing: “Han dicho cualquier cosa esta semana, han inventado”

Alianza Lima sigue sin levantar cabeza en la Copa Libertadores 2020 y acumuló su segunda derrota consecutiva en el torneo internacional, luego de caer 1-0 frente a Racing Club en el Cilindro de Avellaneda. El único gol convertido por Nicolás Reniero, en el segundo tiempo, terminó con las ilusiones del club ‘blanquiazul’ de sacar un resultado positivo de visita.

Luis Aguiar, volante de Alianza Lima, dio la cara tras la seguidilla de tres partidos sin ganar. El ‘Canario’ no se guardó nada y arremetió contra las críticas de los hinchas ‘íntimos’ en redes sociales. Además, atacó a la prensa peruana por generar historias falsas sobre él.

“Tengo una carrera que me ha enseñado mucho a aprender y más en Perú hay que tener cuidado con lo que se dice porque todo se toma a mal al propósito. Son muy mala leche. La mayoría porque pasó siempre, en 2017, 2018, 2019, yo seguí a Alianza siempre. Hoy todos somos malos, hay que dejar el club, pero yo no me voy, yo me quedo”, dijo Aguiar en la zona mixta.

“Yo no te estoy atacando, estoy diciendo lo que está pasando en redes sociales, pero no podemos estar escuchando o resolviendo de lo que dice la gente. La prensa ha dicho cualquier hue**** toda esta semana, han inventado. Les guste o no les guste. Después, el hincha está enojado, yo siempre digo que al hincha de Alianza hay que respetarlo porque llenan los estadios”, agregó.

“Yo no voy a decir nada, porque primero de da risa por lo que se dice, sé muy bien la carrera que tengo, el profesional que soy. Después, si se inventan por otras cosas que han pasado, a nosotros no nos compete ni salir a hablar ni aclarar. A nosotros nos compete ganar, que es lo que estamos haciendo y jugando mal”, concluyó.