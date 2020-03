Alianza Lima no puede salir del bajón anímico. A la derrota del clásico ahora se suma una nueva caída en Copa Libertadores 2020. Racing superó por la mínima al elenco ‘blanquiazul’ enviándolo a los últimos lugares del Grupo F. Ante este panorama desolador, Luis Aguiar salió a dar la cara para poner paños fríos. El uruguayo se refirió a los constantes casos de indisciplina de Jean Deza con un polémico mensaje.

“Nosotros estamos tranquilos. Hay cosas que sí han sucedido y que han complicado el tema de la institución y a todo lo que eso conlleva”, empezó diciendo el ‘Canario’ tras la derrota del último jueves.

Aguiar es consciente de que los últimos acontecimientos en Matute terminaron afectando al grupo y sus aspiraciones. “Obviamente que repercute en todo. No hemos podido ganar, no hemos podido encontrar el resultado y las críticas llueven. Como lo digo siempre, hay que tener muchos huevos para jugar en Alianza”.

Todo no quedó ahí, el campeón con Alianza Lima en 2017 fue consultado por los repetitivos actos de indisciplina de Jean Deza y la labor que tendría al ser uno de los jugadores con mayor experiencia en el plantel.

“Nosotros no podemos sacar a ‘piñazos’ (golpes) a un compañero. Las charlas que tuvimos, si se toman a mal, sobre los grandes, tampoco tenemos mucho para hacer (sic)", respondió el ‘8’. “Yo no voy a golpear a un compañero y que el club me eche”.

“Si tuviese la autoridad de darle una ‘piña’, capaz que lo hago porque hay cosas que no sirven para el grupo y son repetidas. Todos podemos fallar una o dos veces, pero tres o cuatro…”, sentenció el centrocampista.