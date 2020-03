La Champions League y la Europa League serán postergadas por el coronavirus, informaron esta mañana medios europeos. Según Marca y Sport de España, luego de la suspensión de competiciones de La Liga Santander y Serie A, la UEFA ha determinado paralizar los partidos de las dos grandes competiciones de Europa y en las próximas horas harán el anuncio oficial.

El máximo ente del fútbol europeo oficializará el aplazamiento definitivo de los partidos restantes de los octavos de final de la Champions League, como el Barcelona vs. Napoli, Real Madrid vs. Manchester City, Bayern vs. Chelsea y el Juventus vs. Lyon. Los únicos que ya tienen plaza asegurada en cuartos son Atlético de Madrid, PSG, Atalante y RB Leipzig.

Además, la UEFA decidió suspender la jornada de encuentro de este jueves por los dieciseisavos de la Europa League, como el Inter de Milán vs. Getafe y Sevilla vs. Roma, después de que el gobierno español suspendiera los vuelos directos con origen o destino a Italia. Incluso algunos partidos se iban a jugar a puerta cerrada como el Lask-Manchester United, Olympiacos-Wolves, entre otros.