La Champions League y la Europa League serían suspendidas por el coronavirus

Luego de la suspensión de competiciones de La Liga Santander y Serie A, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) ha convocado a una reunión el próximo martes 17 de marzo para debatir y determinar si paralizarán o no los partidos de la Champions League y la Europa League.

“A la luz de los continuos desarrollos en la propagación de COVID-19 en Europa y el análisis cambiante de la Organización Mundial de la Salud, la UEFA ha invitado hoy a representantes de sus 55 federaciones miembro, junto con las juntas de la Asociación Europea de Clubes y las Ligas Europeas y un representante de FIFPro, para asistir a las reuniones por videoconferencia el martes 17 de marzo para discutir la respuesta del fútbol europeo al brote”, se lee en el comunicado.

UEFA

PUEDES VER Liga española suspendida por propagación del coronavirus

El máximo ente del fútbol europeo debatiría el próximo martes el aplazamiento definitivo de los partidos restantes de los octavos de final de la Champions League, como el Barcelona vs. Napoli, Real Madrid vs. Manchester City, Bayern vs. Chelsea y el Juventus vs. Lyon. Los únicos clubes que ya tienen plaza asegurada en cuartos son Atlético de Madrid, PSG, Atalante y RB Leipzig, quienes esperan por sus rivales.

Sin embargo, por cuestión de tiempo, la UEFA no suspendería la jornada de encuentros de este jueves 12 de marzo por los dieciseisavos de la Europa League. Sólo los duelos entre Inter de Milán vs. Getafe y Roma vs. Sevilla han sido postergados, después de que el gobierno español suspendiera los vuelos directos con origen o destino a Italia. Los demás, se jugarán con público y a puertas cerradas como el Lask-Manchester United, Olympiacos-Wolves, entre otros.