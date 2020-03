Liverpool amanece con 10 casos de coronavirus tras el partido por Champions League: “Vienen de Madrid”

El Liverpool cayó por 3-2 en un partido agónico ante el Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League. Y como si perder en el tiempo extra no fuera un episodio aciago, el día empeoró con la noticia de que el coronavirus ya está en la ciudad inglesa.

La alerta por el coronavirus en Liverpool no estaba encendida, sino hasta la mañana de este jueves, cuando aparecieron 10 casos en la urbe inglesa. Según los hinchas del equipo, los seguidores del Atlético de Madrid serían los culpables.

“Vienen de Madrid, donde ahora se juega a puertas cerrada, 3 000 seguidores, y les dejan quedarse en Liverpool, paseando y bebiendo en los bares”, dijo Echo Johsn Ashton, director de salud pública de la ciudad al diario Liverpool.

Vale mencionar que antes del juego entre Liverpool y Atlético de Madrid por Champions League, el Gobierno español advirtió a los hinchas de ese país que viajar de Madrid a Inglaterra sería una “decisión irresponsable”.

Sin embargo, ello no fue razón para que la UEFA no autorice que el partido se juegue con personas en las graderías del estadio, pues consideraron que de esa manera no arriesgaban la salud de los seguidores, futbolistas, técnicos, periodistas y demás presentes en el epicentro.