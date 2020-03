Liverpool recibe en Anfield Road al Atlético Madrid este miércoles 11 de marzo por la vuelta de los octavos de final de la Champions League y uno de los temas repetidos es las medidas que toman los equipos, junto a la UEFA, ante el progreso del coronavirus en esa parte del mundo.

En la rueda de prensa previo al partido, el asunto no pasó desapercibido y más de una vez Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, fue consultado por el coronavirus, pese a que una semana atrás ya se había negado a responder preguntas vinculadas a dicho tema.

El estratega alemán fue increpado por un colega argentino si tenía temor que uno de sus ‘pupilos’ contrajera la enfermedad. “¿Vives en Madrid y no estás preocupado que tu ciudad esté cerrada? Jugar fútbol es solo un juego. Somos parte de una sociedad y todos deberíamos estar igualmente preocupados”, respondió Klopp.

“Esto es exactamente lo que no me gusta. Que vengas, te sientes y me preguntes esto, pero vives en Madrid donde cierran escuelas y universidades. Pero piensas que el fútbol vale la pena viajar. Ese es nuestro problema común. No podemos solucionarlo desde el fútbol; jugamos fútbol”, añadió el DT del Liverpool.

Sin embargo, Jürgen Klopp continuó y terminó expresando su molestia con el periodista: “Tu trabajo es llevar la informarción y espero lo hagas mejor que cómo haces preguntas. Eso es lo que realmente me enoja, que me des la sensación que tengo un problema que vos no tenés. Todos tenemos el mismo problema”.

Liverpool y Atlético Madrid se enfrentan este miércoles 11 de marzo por la revancha de los octavos de final de la Champions League temporada 2019-20. El crucial choque está programado para las 3:00 p. m. horario peruano desde el Estadio Anfield Road.