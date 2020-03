Rebeka Zebrekos remeció al mundo del periodismo deportivo mexicano con las denuncias de acoso contra TV Azteca en el 2017. Una episodio que, en el marco del Día de la Mujer, recordó a través de sus redes sociales para generar conciencia sobre el machismo en estos espacios televisivos.

La publicación en Twitter de la exconductora fue una respuesta directa al vídeo que compartió la cuenta oficial de Azteca Deportes en la que resaltaban la labor de sus trabajadoras. Una de ellas es Fernanda Torres, acusada de haber ejecutado estos actos contra Zebrekos.

“Qué descaro e hipocresía! Fernanda está denunciada penalmente porque ella fue quien me exigió directo que saliera en traje de baño, fue ella quien quería que me fuera a cenar con unos patrocinadores, fue ella quien me dijo que como mamá yo tenia que aguantar”, escribió.

De acuerdo a las afirmaciones de la conductora, ella fue despedida de forma arbitraria por negarse a salir en ropa de baño y acompañar a los patrocinadores del programa a diferentes eventos y fiestas.

Rebeka Zebrekos también mencionó que la denuncia ha sido presentada penalmente y que, pese a esto, TV Azteca continua defendiendo a los implicados.

“Muy valiente, Fernanda, para hacer videitos hipócritas. ¿Por qué te escondieron entonces cuando la Juez te citó a declarar? Ahí sigue el proceso y las pruebas, audios y videos que demuestran tus bajezas. Ve a declarar y no evadas la justicia”, lanzó la comunicadora.

Cabe resaltar que, luego de los mensajes publicados en las redes sociales, el video fue eliminado de la cuenta de la casa televisora. Pero aún así evitaron pronunciarse sobre el caso de la exconductora de Deporte Caliente.

El apoyo de los usuarios de las redes sociales hacia Rebeka Zebrekos no tardó en llegar. Muchos de ellos respaldaron a la mexicana y dejaron en claro que esperan que se haga justicia pronto.

“Gracias! Gracias! Gracias! A todos los que me han escrito, valoro mucho sus mensajes y su apoyo a todos les voy a contestar para agradecerles! Gracias por no fomentar la violencia de género! Bendiciones a todos!”, concluyó la periodista.