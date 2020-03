Ronaldinho deberá seguir en prisión preventiva en un cuartel de Policía de Asunción, Paraguay, imputado por el uso de un pasaporte adulterado de ese país. No obstante, en la cárcel no la está pasando mal, pues los presos luchan por tener al ex 10 del FC Barcelona en sus filas.

De acuerdo a Diario ABC, Ronaldinho habría prometido a sus compañeros que jugaría la competencia con ellos en caso de no ser liberado. Algunos de los equipos envueltos en la pugna por el ex 10 del FC Barcelona son Villa Real, Pira Guasu, Halcones, Chacarita, Sport Espada, Sport Pitufo y Negro Cumbiero, según informó ESPN.

PUEDES VER Exentrenador de Binacional asegura que River Plate le ganará a equipo peruano

“El juez rechazó el pedido de la defensa que pidió su libertad ambulatoria o su arresto domiciliario”, anunció en conferencia de prensa el fiscal de la causa Osmar Legal sobre Ronaldinho.

A su lado, el nuevo juez del proceso, Gustavo Amarilla, dijo que resolvió mantener la medida cautelar de prisión de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira "en libre comunicación y a disposición del juzgado".

PUEDES VER Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en Sudamérica se suspenderían por el coronavirus [VIDEO]

Sostuvo que por la magnitud de la causa y la aparición de nuevas evidencias, además del involucramiento de funcionarios públicos y empresarios que propiciaron la llegada de Ronaldinho a Paraguay, se requiere de su presencia en Asunción “para que no se obstruya la investigación”.

“Yo reconozco que puede merecer una medida menos gravosa. Pero es mi responsabilidad no entorpecer la investigación fiscal. Eso se produce con una fuga”, declaró el juez sobre Ronaldinho.