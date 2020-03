El partido de ida por los octavos de final de la UEFA Europa League entre la Roma y el Sevilla no se podrá realizar debido a que el equipo italiano no fue autorizado para aterrizar en España debido a la crisis europea por el coronavirus.

El partido está programado para jugarse este jueves a las 21:00 p.m. (hora española), pero luego de una reunión entre delegados del Sevilla, Roma, las federaciones de ambos países y la UEFA, se decidió que el conjunto italiano no realice su viaje.

PUEDES VER: Federación Española de Fútbol decide suspender el fútbol de la Segunda División y ligas menores

En primera instancia, el encuentro de la Europa League iba a disputarse a puertas como medida preventiva ante la propagación del coronavirus. Sin embargo, esta situación que afronta ahora la Roma, se debe a la cancelación de todos los vuelos procedentes de Italia por parte del gobierno de España.

Una de las opciones que estuvo barajando la Roma para llegar a Andalucía era tomar un vuelo especial, incluso se pensó en hacer escala en Portugal y luego partir en bus rumbo a la localidad de Sevilla.

Finalmente, el máximo ente del fútbol europeo, UEFA, emitió un comunicado oficial en el que se confirma que el partido entre el Sevilla y la Roma no se juega este jueves debido a las restricciones aéreas. Otro duelo que fue cancelado fue Inter vs Getafe.

UEFA confirma la suspensión de partidos

La UEFA, máximo ente de fútbol de torneos europeos, confirmó esta tarde la cancelación de los partidos por la Europa League entre el Inter vs Getafe y Sevilla vs Roma no se juegan este jueves hasta nueva fecha.

“Como resultado de las restricciones de viajes entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de Europa League no tendrán lugar mañana como estaba previsto”, informó la UEFA.