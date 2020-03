Liverpool vs. Atlético Madrid EN VIVO HOY miércoles desde Anfield en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League. La transmisión del partido irá ONLINE GRATIS STREAM TV a partir de las 3.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2, Movistar+ y TUDN. Las incidencias con fotos y videos lo podrás ver en La República Deportes.

El encuentro de ida terminó 1-0 favorable a favor del cuadro español y significó la segunda derrota del conjunto dirigido por Jürgen Klopp en la Liga de Campeones. Sin embargo, la diferencia es mínima y los ‘reds’ son fuertes de locales; además, hay que recordar la hazaña conseguida la temporada pasada frente a Barcelona.

Liverpool tuvo un ligero bajón en las últimas semanas debido a que perdió el invicto de la Premier League ante el Watford y luego fue eliminado de la FA Cup a manos del Chelsea. No obstante, el cuadro inglés levantó cabeza el último fin de semana al vencer por 2-1 al Bournemouth y continúa como máximo líder del certamen doméstico.

El estadio lucirá un lleno total pese a las advertencias sobre el coronavirus y será vital para que los ‘rojos’ puedan revertir el resultado. El DT alemán colocará en el campo a su oncena de lujo, pero solamente tiene una duda. Y es que el capitán Jordan Henderson se ha recuperado y estaría totalmente apto para arrancar; Fabinho sería el sacrificado.

Klopp seguirá sin poder contar con el portero brasileño, Alisson Becker, quien se lesionó en el choque con los ‘blues’ y ha quedado descartado contra el ‘Atléti’. “Es muscular, ligero, cerca de la cadera. Un pequeño músculo”, indicó el entrenador ‘teutón’.

La temporada del Atlético de Madrid ha sido muy irregular porque no tuvo una buena fase de grupos y marcha mal en la Liga Santander, pues se encuentra en la sexta posición con 45 puntos y lo único que puede aspirar es a clasificar a la siguiente edición de la Champions League.

El sábado pasado tuvo un duro cotejo con Sevilla en el Wanda Metropolitano y solo pudo rescatar un punto, igualó 2-2. Diego Simeone ha recuperado a varios jugadores que no pudo utilizar en Madrid como Kieran Trippier, Joao Félix o Héctor Herrera, pero no se sabe si serán titulares.

Álvaro Morata no entrenó el lunes por molestias en el muslo tras un golpe en el juego con los sevillistas, pero al parecer estaría óptimo y el estratega argentino lo pondrá desde el inicio.

Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO: posibles alineaciones del partido de la Champions League

Liverpool: Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Fabinho (o Henderson), Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Mané y Firmino. Entrenador: Jurgen Klopp

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl, Thomas, Koke, João Félix; Correa y Diego Costa. Entrenador: Diego Simeone

Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido de la Champions League?

Liverpool vs. Atlético de Madrid en Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 3.00 p.m.

Liverpool vs. Atlético de Madrid en Estados Unidos: 3.00 p.m. (ET) / 12.00 p.m. (PT)

Liverpool vs. Atlético de Madrid en México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2.00 p.m.

Liverpool vs. Atlético de Madrid en Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4.00 p.m.

Liverpool vs. Atlético de Madrid en Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5.00 p.m.

Liverpool vs. Atlético de Madrid en España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 10.00 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs. Atlético de Madrid LIVE STREAMING por la Champions League?

Los canales dónde se podrá ver el Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO por los octavos de final de la Champions League son los siguientes:

Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido de la Champions League?

Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido de la Champions League? | Mapa

El lugar donde se disputará el Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO por los octavos de final de la Champions League es en el estadio Anfield de la ciudad de Liverpool, en Inglaterra, Reino Unido.

Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido de la Champions League?

Si quieres VER la transmisión del partido por Internet del Liverpool vs. Atlético de Madrid EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.