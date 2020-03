El reconocido exfutbolista ecuatoriano Iván Kaviedes fue visto en una pelea callejera. El exmundialista se enfrentó a puños con otro sujeto y el video fue difundido en las redes sociales.

En medio de la vía pública, Jaime Iván Kaviedes Llorente levantó los puños y persiguió a otro hombre, quien retrocedía para evitar ser golpeado por el futbolista. Este vestía un uniforme celeste y aparentaba haber terminado un encuentro deportivo.

Tras seguirle los pasos a la otra persona, el exjugador de Argentinos Juniors y del Crystal Palace inglés le propinó un certero y brutal golpe en el rostro. El hombre, quien no parecía tener ánimos de enfrentarse al deportista, cayó sobre el asfalto sin dar respuesta alguna.

Posteriormente, Iván Kaviedes se retiró de la escena, donde una muchedumbre aún se encontraba atónita frente a lo ocurrido. “Lo noqueó”, se escuchó en la grabación difundida. Otras personas gritaban al ver el cuerpo de la víctima tendido en la pista.

Las imágenes se han difundido ampliamente, pues la figura de Iván Kaviedes queda aún en la memoria de los ecuatorianos por su participación en los mundiales de Korea-Japón 2002 y Alemania 2006. En internet también se habrían difundido algunas declaraciones del jugador al respecto.

“Estábamos jugando en una cancha y en una esquina hubo un grupo de personas tomando. Me insultaron, pero yo no les paré bola. También insultaron a mis tías y mis primas que vinieron a visitarme. Luego los encaré, pero uno solo. Eran unos seis. Encaré a uno, pero no le hice nada. Vino uno que me empujó por la espalda y respondí”, habría dicho Kaviedes.