New York City vs. Tigres EN VIVO | Este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo el encuentro por la ida de los cuartos de final de la Concachampions. New York City y Tigres se verán las caras en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

Los Auriazules saldrán al campo de juego intentando asegurar puntos de vista. La escuadra de Ricardo Ferreti llega luego de superar a Alianza Fútbol Club de El Salvador por 4-2 como local y sumar un marcador global 5-4.

PUEDES VER Ver partidos Liga MX: hora y canales para ver los partidos de la jornada 10 del fútbol mexicano

Por su parte, los de Nueva York llegan de desplazar a San Carlos de Costa Rica el pasado el pasado 26 de febrero, con un marcador favorable de 1-0 y con un acumulado de 6-3.

FOX SPORTS EN VIVO New York vs. Tigres ONLINE: Minuto a minuto por la Concachampions 2020

20′ ¡NYC INTENTA! Ismael Tajouri dirige el ataque de la visita.

14′ ¡Disparo de parte del NYC! El disparo sale desviado por un costado del arco del Guzman.

11′ ¡APARECE GUZMAN! El ‘Paton’ detiene un disparo con mucho peligro.

8′ ¡NUEVAMENTE EDUARDO VARGAS! Disparo de fuera del área que sale desviado del arco de los locales.

6′ Se siente la localía de los Tigres en el Red Bull Arena.

2′ ¡FALTA DEL NYC! La falta ocurrió fuera del área de Tigres.

1′ ¡CERCA! Eduardo Vargas se anima disparar y consigue un tiro de esquina a favor de los Tigres.

¿A qué hora juegan New York City vs. Tigres EN VIVO?

El encuentro entre los New York City y Tigres se jugará hoy a las 18:00 horas de México. A esta hora, podrás ver el minuto a minuto que La República Deportes realizará del encuentro. Aquí te mostramos los horarios en otros países.

Estados Unidos: 20:00

México: 18:00.

Costa Rica: 18:00

Puerto Rico: 20:00

Nicaragua: 18:00

Panamá: 19:00

Guatemala: 18:00

Honduras: 18:00

República Dominicana: 20:00

El Salvador 18:00

Venezuela: 20:00

PUEDES VER Tabla de posiciones Liga MX 2020: así marchan los equipos tras la fecha 9 del fútbol mexicano

¿Dónde ver EN VIVO el New York City vs. Tigres?

El encuentro por la ida de los cuartos de final de la Concachampios entre New York City y Tigres podrá ser visto por los siguientes canales.

Estados Unidos: Fox Sports 2, fuboTV, TUDN USA, TUDN en Vivo y Foxsports.com.

México: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Puerto Rico: TUDN en Vivo.

Nicaragua: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Panamá: Fox Sports Cono Norte, Flow Sports App y FOX Play Norte.

Guatemala: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Honduras: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

República Dominicana: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

El Salvador: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

Venezuela: Fox Sports Cono Norte y FOX Play Norte.

PUEDES VER Un día sin mujeres: equipos de la Liga MX Femenil se sumaron al paro nacional

Dónde se jugará el partido New York City vs. Tigres

El encuentro New York City vs. Tigres tendrá lugar en el Red Bull Arena ubicado en Harrison Nueva Jersey. El recinto fue inaugurado en el 2010 y tiene capacidad para albergar a más de 25 000 espectadores.

Posibles alineaciones de New York City vs. Tigres.

New York City: Sean Johnson; Anton Tinnerholm, James Sands, Alexander Callens, Ronald Matarrita; Alexander Ring, Jesús Medina, Keaton Parks; Maximiliano Moralez, Alexandru Mitrita y Héber.

Tigres de la UANL: Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Hugo Ayala, Francisco Meza, Jesús Dueñas; Raymundo Fulgencio, Rafael Carioca, Guido Pizarro; Javier Aquino, André-Pierre Gignac y Enner Valencia.