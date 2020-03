Eliminatorias en suspenso por coronavirus

El Covid-19 (coronavirus) se ha convertido en el rival de turno para más de una selección nacional de fútbol. Y es que su expansión en Europa está afectando las principales ligas de dicho continente. Ayer, las gradas en Mestalla lucieron vacías durante el Valencia-Atalanta por la Champions League por precaución ante la propagación del virus en España. Y hoy podría también afectar a la selección peruana con la postergación del inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, en las que la Bicolor debía enfrentar a Paraguay en Asunción y a Brasil en Lima.

Si bien hasta el cierre de esta edición, no existía una comunicación oficial por parte de la FIFA y Conmebol, es un tema que está sobre la mesa y se evalúa. Se supo que en la Videna se llevó a cabo una reunión entre el técnico de Blanquirroja, Ricardo Gareca, y la directiva de la FPF, en la cual el ‘Tigre’ dejó en claro su posición a favor de no jugar esta primera fecha doble. Trascendió que su lista de convocados-la cual se hará pública este viernes-se verá trastocada, aún más, debido a la ausencia obligatoria de jugadores que militan en el Viejo Continente. Se supo que Luis Advíncula, quien juega en Rayo Vellecano de España, tendría inconvenientes para salir de dicho país y sumarse al equipo de todos, pero no sería el único.

André Carrillo, delantero del Al-Hilal de Arabia Saudita, tampoco podrá sumarse a la selección, pues el gobierno de dicho país ha decretado que los vuelos con dirección a Europa sean interrumpidos de forma indefinida para evitar que se siga propagando el virus. Debido a la distancia entre países, es necesario que la ‘Culebra’ haga escala en un país de Europa para poder llegar a Lima.

Hay que indicar que el gobierno de Paraguay, donde Perú inicia las Eliminatorias, suspendió las clases en los colegios y toda actividad que implica aglomeración de personas. Los partidos de selección no se pueden jugar a puertas cerradas.

Día clave

Hay que tener en cuenta que la decisión final la tendrá FIFA y todo podría estar más claro a más tardar la próxima semana, cuando se lleve a cabo un Consejo de Conmebol en Asunción, donde participarán distintas federaciones, las mismas que ya están conversando para tomar una decisión y trasladarla a la Conmebol. La intención es mover la fecha de inicio de las Eliminatorias. Más de 70 jugadores sudamericanos militan en Europa y podrían tener inconvenientes para sumarse a sus selecciones.

Las cifras

- 5 peruanos convocables militan en Europa: Trauco, Advíncula, Tapia, Benavente y Peña.

- 1 mes se aplazaría el inicio de las Eliminatorias. Sería entre abril y mayo.