El futbolista nacional Marcos López es uno de las jóvenes promesas de la selección peruana y este lunes 9 de marzo contó que viene trabajando con regularidad para ser considerado en la nómina de Ricardo Gareca con miras al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Asimismo, el lateral izquierdo contó que los jugadores de la selección nacional tienen un grupo de Whatsapp donde comparten anécdotas.

Sin embargo, Marcos López reveló que lo sacaron de ese grupo porque cambio de número celular y hasta el momento no lo han vuelto agregar.

“Sí era parte del WhatsApp de la selección, pero como cambié de número y ya no estoy. Tengo que reintegrarme”, atinó en primera instancia el ex Sporting Cristal.

“Con algunos de la selección que están en la MLS tengo un poco de confianza, intercambiamos palabras, comentamos de cómo fue el inicio de la MLS”, añadió Marcos López para la cuenta de Twitter ‘Alonso El Inca’.

“Creo que hay un buen grupo en la selección. El profesor Gareca tiene claro quiénes son los jugadores para formar la plantilla que afrontará los partidos complicados (en las eliminatorias). Espero ser llamado, me estoy entrenando y veremos qué pasa. Por ahora, no hay contacto, pero espero que me llamen pronto”, subrayó López, en alusión a la selección peruana.