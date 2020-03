Renato Ibarra: abogada abandona defensa del futbolista por “cuestiones de género” [FOTOS]

La situación de Renato Ibarra Mina, jugador del América de México, se complica cada vez más. El pasado fin de semana fue trasladado al Reclusorio Oriente y ahora su situación jurídica se ha visto comprometida, pues su abogada Paloma Taracena renunció al equipo de defensa legal.

La penalista señaló que deja el caso por “razones de género”, ya que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México imputa al extremo de las Águilas por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, intento de aborto y violencia familiar.

De acuerdo con la información de Milenio, el abogado Julio Delgado detalló quedó a cargo de la representación legal de Renato Ibarra Mina y prepara una estrategia para que la audiencia de vinculación a proceso siga su curso.

“Paloma se separó del caso y a mí no me han revocado de la defensa, por lo que continuaré con mi cliente, presentando pruebas de que las cosas no sucedieron como argumenta la fiscalía”, detalló el magistrado.

Cabe señalar que el jugador seguirá recluido en la cárcel porque el delito de feminicidio en grado de tentativa está tipificado como falta grave por la legislación penal de México y está contemplado con carácter de prisión preventiva oficiosa.

El incidente

El caso inició cuando el futbolista ecuatoriano Renato Ibarra fue acusado de agredir a su esposa y a su cuñada, el pasado 5 de marzo. Además, se supo que la pareja de este llevaba un embarazo de 10 meses y, a raíz de la agresión, fue al hospital por riesgo de aborto.

El jugador del América compartió en su cuenta de Twitter un mensaje que desmentía las acusaciones. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó su detención.