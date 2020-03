Juan Aurich: Dio su vida por el Ciclón y hoy nadie se acuerda de él

Carlos Perleche Espinoza ha dedicado al club Juan Aurich 50 años de su vida, estuvo presente en los momentos históricos del equipo como el accidente del “Cruce de la Muerte”, la clasificación a la Copa Libertadores de 1969, el título del 2011, la campaña por el ascenso del año pasado y mucho más, sin embargo, hoy con mucha tristeza afronta la indiferencia de los dirigentes del cuadro chiclayano.

“Yo sigo siendo trabajador del club Juan Aurich y no entiendo por qué me han quitado el seguro social y no puedo ser atendido en Essalud. Necesito atención de urgencia. Además me deben mis sueldos de los últimos años, gratificaciones y mi CTS no me lo quieren dar completo”, expresa un indignado Carlos Perleche, más conocido como “Mi Niño”.

Perleche Espinoza, quien debe seguir un estricto tratamiento médico debido a su estado de salud, espera que la nueva dirigencia de Juan Aurich a cargo de José Carlos Isla se acuerde de todo lo que ha venido dando por el Ciclón.

Toda una vida en Juan Aurich

“Yo siempre he sido el que ha estado pendiente de la logística del club, viendo el hospedaje, la alimentación de los jugadores por largos años. Les llevo el conteo de las tarjetas amarillas para que los técnicos puedan trabajar. Qué no habré hecho por mi Juan Aurich, pero este maltrato a un viejo como yo... es demasiado”, confiesa entre lágrimas.

Carlos Perleche ha sido el brazo derecho en el tema administrativo y logístico de técnicos como Luis Fernando Suárez, Jorge Sampaoli y muchos más que pasaron por el cuadro chiclayano.