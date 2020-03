Jesús Barco sobre pisotón de Joazinho Arroé: “Quiero pensar que su intención no fue dañarme”

El clásico de los clásicos del fútbol peruano dejó una gran alegría para la hinchada merengue, luego de que Universitario derrotara a Alianza Lima por 2-0. Sin embargo, no todos en tienda estudiantil están de buen ánimo tras el partido.

El joven mediocampista Jesús Barco fue consultado por la fuerte entrada que el blanquiazul Joazinho Arroé cometió en su contra. Y habló fuerte y claro al respecto.

En entrevista con Capital, el jugador de Universitario de Deportes afirmó que en su momento no midió la magnitud del hecho, pero horas después pudo notar lo sucedido.

“En el partido asumí que fue de casualidad y que no sabía dónde pisar. Cuando llegué a casa y vi la jugada me doy cuenta que me pisó con los dos pies. Quiero seguir pensando que su intención no fue dañarme", subrayó.

Asimismo, Barco reveló que Joazinho Arroé no se comunicó con él para conversar de lo ocurrido ni para pedirle disculpas, esto al menos hasta el momento de la entrevista.

“No me pidió disculpas y no tengo llegada a él tampoco. Si hubiera sido otro mi reacción hubiera sido distinta, pero lo supe manejar, comentó el volante crema.

Pese a lo ocurrido, Jesús Barco dijo que no le guarda algún tipo de rencor y que su conciencia está en paz por ello. "Está en él si lo que hizo está bien o mal. Yo estoy tranquilo”, agregó.

Por otro lado, el jugador fue cuestionado por su presente y si considera que podría llegar la convocatoria a la Selección Peruana. Sostuvo que “a cualquier jugador le ilusiona llegar a la selección. (Pero) Si este es mi momento, lo aprovecharé y si no, seguiré trabajando para cuando llegue un llamado”.