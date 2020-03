Boca Juniors vs. Independiente Medellín EN VIVO: hora y canal del partido por Copa Libertadores

Boca Juniors vs. Independiente Medellín EN VIVO | Ver Boca vs. DIM Gratis por Internet | TRANSMISIÓN LIVE STREAMING | Se enfrentan este martes 10 de marzo (ONLINE vía ESPN 2 y Facebook Watch) por la jornada 2 del grupo H de la Copa Libertadores 2020. Este partido se jugará en La Bombonera y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora es el partido de Boca vs. DIM?

El Boca Juniors vs. Independiente Medellín, donde de los equipos que no han podido iniciar con un triunfo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, está programado para que arranque a las 7:30 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este compromiso:

México - 6:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Florida y Miami) - 7:30 p. m.

Venezuela - 8:30 p. m.

Bolivia - 8:30 p. m.

Argentina - 9:30 p.m.

Paraguay - 9:30 p. m.

Chile - 9:30 p. m.

Uruguay - 9:30 p. m.

Brasil - 9:30 p. m.

Luego de consagrase campeón de la Superliga Argentina el pasado sábado, Boca Juniors debe enfocarse en la Copa Libertadores en busca de un primer triunfo en el grupo H, cuando reciba este martes a Independiente Medellín, en duelo por la segunda fecha.

En la primera jornada del grupo H, los Xeneizes empataron 1-1 en su visita al Caracas FC, mientras el equipo de Medellín cayó por 2-1 en su propia casa ante Libertad de Paraguay luego de haber superado dos rondas previas de eliminación directa.

Boca Juniors viene de festejar el triunfo en la Superliga Argentina con un ajustado 1-0 sobre el Gimnasia de Diego Armando Maradona luego de sobrepasar en la última fecha por un punto a River Plate, que cedió su chance con un empate ante Atlético Tucumán (1-1).

“Esta institución es tan grande que termina el festejo y ya nos ponemos a pensar en el partido del martes”, dijo en conferencia de prensa el entrenador Miguel Ángel Russo previo a Boca Juniors vs. Independiente Medellín en La Bombonera.

Russo, de 63 años, necesitó apenas siete partidos para celebrar su segundo título con el Azul y Oro, trece temporadas después de conquistar la Copa Libertadores 2007.

Del otro lado, Independiente Medellín viene de superar a Millonarios por 1-0, en uno de los partidos de la fecha 8 del Torneo Apertura de Colombia, en un duelo que disputó con mayoría de titulares al mando del paraguayo Aldo Bobadilla, exarquero de Boca Juniors en 2006.

"Nos toca enfrentar a un grande de América. El entorno genera mucha motivación, iremos a buscar un resultado positivo. Tenemos un grupo muy profesional. Estamos preparados para afrontar los dos torneos", aseguró Bobadilla.

CON INFORMACIÓN DE AFP

Boca vs. DIM: ¿Dónde ver el partido de hoy?

Si quieres sintonizar el Boca Juniors vs. Independiente Medellín por la Copa Libertadores 2020, podrás verlo por los siguientes canales si estás en Argentina: ESPN 2 EN VIVO, ESPN Play y Facebook Watch.

Perú: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Brasil: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Chile: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Colombia: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, ESPN Play y Facebook Watch

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play y Facebook Watch

Boca vs. DIM: pronósticos y apuestas del partido de hoy

Casas de apuestas Boca Juniors Empate Independiente Medellín Te Apuesto 1.28 4.40 8.25 Inkabet 1.33 5.00 10.00 Betsson 1.28 5.40 9.85 Bet365 1.28 4.75 9.50

Alineaciones posibles del partido de Boca vs. DIM por Copa Libertadores

Boca Juniors: Esteban Andrada – Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra – Jorman Campuzano - Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa – Carlos Tevez y Franco Soldano o Ramón Ábila.

Independiente Medellín: Andrés Marmolejo - Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Juan David Mosquera - Adrián Arregui, Francisco Flores – Edwin Mosquera, Andrés Ricaurte, Javier Reina – Juan Fernando Caicedo.