Carlos Zambrano: El ‘León’ no rugirá en eliminatorias

El sábado pasado, Carlos Zambrano gritaba campeón junto a Boca Juniors, aunque tuvo que salir cambiado en el complemento luego de un golpe. Las alarmas se encendieron en la selección peruana y el diagnóstico final confirmó lo que se temía: el ‘León’ no podrá estar en el inicio de las eliminatorias.

Según el informe médico dado por el departamento médico xeneize, el ‘León’ “sufrió un traumatismo costal durante el partido contra Gimnasia y, de acuerdo a los estudios realizados, tiene una fractura en la 7° y 8° costilla, más neumotorax secundario a contusión pulmonar, motivo por el cual deberá ser intervenido”.

El tiempo de baja es de un mes, por lo que no estará ante Paraguay el 26 de marzo en Asunción ni el 31 de este mes ante Brasil en Lima. Zambrano se suma también a la lista de otros jugadores que no serían llamados por Ricardo Gareca como Yoshimar Yotún -a quien se le recrudeció la lesión en el quinto metatarsiano-, Anderson Santamaría y Jefferson Farfán, que todavía no juega un duelo oficial desde la Copa América y es poco probable que esté convocado.

Por confirmar

Los que ingresarán en la nómina del ‘Tigre’ son los dos jugadores del Emmen de Holanda: Miguel Araujo, que incluso anotó hace unas fechas; y Sergio Peña que nuevamente ha sido incluido en el once ideal de la Eredivisie. El primero incluso podría ser titular junto a Luis Abram, ante la ausencia del ‘León’ y de Santamaría.

Peña se ha ganado un lugar con su rendimiento en la liga europea y no se descarta que haya un par de sorpresas para la lista que tiene que ser entregada por Ricardo Gareca este viernes en la Videna, donde el nombre de Alberto Rodríguez sigue siendo evaluado tras volver a jugar con la camiseta de Alianza.

¿Sabía que...?

- Dos duelos. Zambrano debutó de manera oficial con Boca por la Copa Libertadores ante Caracas. El duelo contra Gimnasia era su segundo duelo y tuvo que salir lesionado.

- Antecedente. El ‘León’ llegó como jugador libre tras resolver su contrato con el Dinamo de Kiev.