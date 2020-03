Las mejores frases de Pablo Bengoechea en su despedida de Alianza Lima [FOTOS]

Alianza Lima y Pablo Bengoechea vivieron una gran historia de amor, pero este lunes 9 de marzo la relación llegó a su fin. Y es que el club anunció en horas de la madrugada que el uruguayo decidió renunciar y programó una conferencia de prensa en Matute para la tarde.

El ídolo ‘carbonero’ ofreció una rueda de prensa donde explicó los motivos que le llevó a tomar la radical decisión: salir de la escuadra ‘blanquiazul’. El profesor ‘charrúa’ dejó frases que dejaron en evidencia la crisis en el equipo, pero también el cariño que tiene por la institución.

Pablo Bengoechea dio a conocer que desde el inicio del año hasta la fecha no consiguió convencer al plantel de su idea y que se va frustrado porque no cumplió sus objetivos. Además, llamó la atención a sus dirigidos diciendo que aún no se han dado cuenta de que ya comenzó la temporada.

Del mismo modo, recalcó que tenía planificado quedarse en el país todo el 2020 y pelear todos los torneos con el conjunto ‘íntimo’, pero que con el “dolor de su corazón” debe dar un paso al costado y advirtió que el nuevo entrenador debe encontrar la manera de “despertar” a los futbolistas.

Bengoechea dejó en claro que por su amor a Alianza Lima jamás entrenará a Universitario, pero que sí podría dirigir en cualquier otro club de la Liga 1 Movistar. Por otro lado, exhortó a toda la hinchada a que siga apoyando porque es fundamental para el equipo y que es posible cambiar la situación.

Conferencia completa de Pablo Bengoechea