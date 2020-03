El técnico uruguayo Pablo Bengoechea dio sus razones de su salida de Alianza Lima tras el clásico frente a Universitario de Deportes en su última conferencia de prensa brindada desde el Estadio Matute.

“No me siento con fuerzas, con ánimo, a gusto, es por eso que decidí dar un paso al costado”, subrayó el uruguayo en rueda de prensa.

Por otra parte, Pablo Bengoechea también fue consultado sobre Jean Deza y sus indisciplinas, respondiendo que esta temporada no logró convencer al plantel de lo que es jugar en Alianza Lima.

“De un futbolista individualmente no me voy a referir porque no creo que haya ningún jugador para que una campaña sea buena o mala”, atinó el DT ‘charrúa’.

"Este año no hemos convencido al plantel. Yo no creo que ganes un torneo por un futbolista. Sí creo que cuando se logran buenas campañas todo debe funcionar bien y en lo que va a este año, no ha funcionado bien. Por eso pienso que lo mejor es cambiar de entrenador", acotó Bengoechea en conferencia de prensa.

Se destaca que en el Torneo Apertura 2020 Bengoechea ha sumado tres derrotas en las seis fechas disputadas. Perdió ante Alianza Universidad, Ayacucho FC y frente a Universitario; igualó de visita con Carlos A. Mannucci; y logró dos triunfos contra Atlético Grau y Deportivo Municipal.