Pablo Bengoechea: “Alianza necesita un técnico con otro discurso, porque el mío ya no se escucha”

Representantes de Alianza Lima se reunieron este lunes en la sala de prensa del estadio Alejandro Villanueva para despedir a Pablo Bengoechea, quien luego de perder el clásico ante Universitario de Deportes, renunció.

El estratega uruguayo dio a conocer que su alejamiento de Alianza Lima se debe a un tema de credibilidad y no poder convencer a los jugadores del elenco blanquiazul del proyecto que tenía para la Liga 1 Movistar y la Copa Libertadores 2020.

Pablo Bengoechea desea que llegue un técnico con capacidad de convencer

“Creo que es mejor que llegue otro entrenador a Alianza Lima, con otro discurso, porque el mío ya no se escucha. Cuando eso ocurre, el estratega se tiene que ir”, fue una de las frases que dejó Pablo Bengoechea.

“No voy a hablar mal de ningún futbolista. Gran parte es mi culpa por no convencerlos. No nos dimos que ya empezó la el torneo y la Libertadores. Yo no pude hacerlos despertar, ojalá llegue un técnico que lo logre”, agregó el DT de 54 años, recalcando que todavía hay tiempo para que cuadro Íntimo se recupere y llegue a las finales.

Pablo Bengoechea agradeció a Alianza Lima y al Perú

Pablo Bengoechea expresó su agradecimiento por los momentos vividos en el país y a los jugadores que le enviaron emotivos mensajes al celular.

“Agradecer al Perú y a Alianza Lima porque me hizo vivir momentos inolvidables en mi vida, y a los futbolistas que pasaron por acá en estos años. Muchos de ellos me hicieron sentir muy feliz y muchos me han mandado —y a mi hija— mensajes, lo cual les agradezco mucho porque, más allá de ganar o perder en el fútbol, la parte humana siempre cuenta”, finalizó.

Última conferencia de prensa de Pablo Bengoechea en Alianza Lima