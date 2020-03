Hija de Pablo Bengoechea dedicó emotivas palabras a su padre tras dejar Alianza Lima

Pablo Bengoechea brindó una conferencia el lunes para explicar los motivos de su renuncia a Alianza Lima. El entrenador uruguayo se despidió de la directiva, jugadores y trabajadores del estadio Alejandro Villanueva, tras perder el clásico por 2-0 ante Universitario de Deportes, en el Monumental.

Un título después de 11 años, dos subcampeonatos y fuertes ingresos económicos por tres clasificaciones seguidas a Copa Libertadores, es el balance de Pablo Bengoechea en su paso por Alianza Lima. Tras conocerse su salida del club íntimo, su hija Elo Bengoechea publicó un emotivo mensaje en Twitter donde muestra su orgullo y admiración por su padre.

“Siempre estoy orgullosa de ti papi. Hoy más que siempre. Por tu don de gente, de caballerosidad y educación. Te admiro y me siento bendecida de que vos y mamá sean mis padres. ¿Nunca te olvides que te amo mucho ya? Buen retorno a Uruguay con nuestro familión. Acá te esperamos”, escribió Elo.

Elo Bengoechea

Pablo Bengoechea y su salida de Alianza Lima

En su última conferencia como entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengeochea hizo un mea culpa por no lograr los resultados en el inicio del 2020. Además, explicó que el mensaje que quiso dar al grupo en la pretemporada nunca llegó a los jugadores.

“No tengo fuerzas para mirar a la cara. Siento vergüenza de lo que hemos hecho este año, no logré convencer al plantel de lo que quería. Estoy tan agradecido con Alianza, que no me siento con fuerzas de darle lo que se merece”, dijo. “Esta decisión no fue tomada de un día para otro, ya lo venía pensando y el sábado se lo comuniqué a los jugadores. Al final decidí acompañarlos el domingo en el clásico”, añadió.

Pablo Bengoechea y los posibles candidatos para reemplazarlo en Alianza

Según informó el diario Líbero, el colombiano Jorge Luis Pinto, el chileno Mario Salas, el uruguayo Gustavo Matosas y el argentino Gabriel Heinze, son los cuatro candidatos que tendría en carpeta la directiva de Alianza Lima para suplir la ausencia de Pablo Bengoechea.