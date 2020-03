Alianza Lima: la despedida del ‘Profesor’

Con los años, se ha hecho cada vez más fácil descifrar a Pablo Bengoechea, y no estamos hablando de su estilo de juego. De ser el técnico que “no dejaba un titular” se fue convirtiendo en un experto en hacer saber lo que sentía de manera auténtica, eligiendo muy bien las palabras precisas. Ayer, en su despedida, el “Profesor” dejó una última lección.

Su rostro demarcaba una aflicción evidente desde el momento que ingresó a la sala de prensa de Alianza Lima, aquella institución a la que representó los últimos tres años. Las despedidas siempre son tristes y era claro que íbamos a escuchar agradecimientos y pedidos de disculpas. Pero Bengoechea quería dejar algo más, un motivo claro con muchas interpretaciones.

“Empecé la temporada con mucha ilusión pero no pude convencer al plantel de lo que quería. No logramos tener claro lo que hay que hacer para defender una institución tan grande y que merece respeto. No tuve la capacidad, la situación me superó y estaba sin fuerzas para dirigir a Alianza. Le dije a César Torres y demás directivos que no tenía la capacidad necesaria para revertir esta situación”, señaló.

Bengoechea asumió la responsabilidad de los malos resultados pero dejando claro que el gran problema en Alianza Lima supera el ámbito del comando técnico. “No me sentía bien, no me sentía feliz, había cosas que no me gustan, el viernes lo había decidido pero debía dirigir el clásico”, aseguró.

Acostumbrado a no hablar de ningún futbolista, el entrenador buscó la manera de advertir que algo no anda bien en el vestuario, incluso dejando un mensaje para el que será su sucesor. “Siento que mi discurso cayó en un hueco, se escucha pero no se hace caso. Alianza debe despertar y no he podido despertarlo, debe llegar un técnico con otro discurso. La culpa es mía porque no tuve capacidad de convencerlos.”, sostuvo el uruguayo.

El fin de un romance

Si no ver a Pablo Bengoechea en el banco de suplentes va a ser algo extraño para los hinchas de Alianza Lima, para el estratega uruguayo será el fin de una rutina que día a día lo hizo querer a una institución a la cual llegó solo con referencias y de la cual se despide identificado con el club. “Pizarro, Farfán, Guerrero y Cruzado siempre me hablaban de lo lindo que era Alianza y la verdad, tenían razón.

Tuve el gusto de hacer amigos, he vivido cosas sensacionales, he aprendido a querer muchísimo a la institución, a la gente de Alianza Lima. Solo me queda agradecer al hincha y decirles que sigan apoyando al equipo”.

Bengoechea se despidió de dirigentes y periodistas entre aplausos, una imagen más grata de recordar que su expulsión en el clásico. Pero si hablamos de recuerdos, el ‘Profe’ se va con una maleta llena de ellos y, lo más importante, se va de un club más grande del que encontró a su llegada, y es ahí donde radicará su legado.

Un problema técnico

Alianza Lima viaja hoy a Buenos Aires para enfrentar este jueves a Racing de Avellaneda por Copa Libertadores. Sin embargo, hay un gran problema para afrontar este encuentro. Con la salida de Bengoechea, en casa blanquiazul barajan opciones para hacerse cargo del equipo. Ante la negativa de Óscar Aguirregaray de quedarse para afrontar el compromiso, la principal alternativa es Guillermo Salas, actual entrenador de la reserva, junto con Jaime Duarte. No obstante, no cuentan con licencia Pro Conmebol, aunque tratarían de solucionar este tema con la intervención de la FPF.

Los candidatos para el buzo íntimo

- Jorge Luis Pinto, DT colombiano

Sonó su nombre para volver a Alianza en el 2019. Pinto ya fue campeón con los íntimos en 1997 y tiene en su currículum una participación en una Copa del Mundo dirigiendo a Costa Rica.

- Mario Salas, DT chileno

Hace pocos días, el entrenador chileno dejó de ser técnico de Colo Colo de Chile y se encuentra sin equipo. Salas fue el artífice del título 2018 para Sporting Cristal, que venció en la final a Alianza.

- Leonel Álvarez, DT colombiano

El exseleccionado colombiano tuvo su último trabajo en Libertad de Paraguay en 2019, club con el que logró acceder a fase de grupos de Libertadores. Marulanda lo conoce muy bien.