Alianza Lima sufre una dura crisis tras la salida de Pablo Bengoechea de la dirección técnica. Los blanquiazules tampoco van bien en lo disciplinario, pues Jean Deza fue ampayado nuevamente por las cámaras de Magaly Medina, bebiendo y fumando junto a su enamorada Shirley Arica.

Jean Deza puso la gota que rebalsa el vaso de su permanencia en Alianza Lima, por lo que el club íntimo decidió reunirse con sus abogados y el representante de Ratón para que no siga en La Victoria.

Jean Deza no soportó la tentación y volvió a salir de fiesta. No obstante, esta vez fue con alcohol y cigarro en mano. La situación sobrepasó a Alianza Lima y la directiva decidió no volver a contar más con él.

La situación con Jean Deza llevó al límite a Pablo Bengoechea, quien decidió renunciar a la dirección técnica de Alianza Lima por las constantes indisciplinas del futbolista. Ratón logró que el equipo se parta y no se obtengan los resultados adecuados.

Alianza Lima técnico

Pablo Bengoechea se fue de Alianza Lima y el Fondo Blanquiazul ya busca su reemplazo. Tal parece que Jaime Duarte asumirá de manera interina la dirección técnica del conjunto blanquiazul.

El Comandante Mario Salas, campeón con Sporting Cristal, está en el bombo para dirigir Alianza Lima. El técnico argentino Gustavo Matosas también es opción. Incluso se ha mencionado a Gabriel Heinze, aunque parece estar muy lejos de La Victoria.

La opción más viable para Alianza Lima es que Daniel Ahmed asuma la dirección técnica.