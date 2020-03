Alianza Lima fue uno de los grandes protagonistas del mercado de pases con una serie de importantes incorporaciones y con Pablo Bengoechea al mando todo era de suponerse que el equipo iba a brillar en el campo. Sin embargo, la historia fue totalmente lo opuesto y tras la salida del uruguayo se conoció que Jean Deza fue separado del club.

El exjugador del Montpellier de Francia llegó al cuadro ‘blanquiazul’ con varias dudas con respecto a su rendimiento en el ámbito extradeportivo. Y así fue porque el popular ‘ratón’ acaparó las cámaras de espectáculos y este último lunes se reveló otro acto de indisciplina, la cual hizo que la dirigencia aliancista decidiera suspenderlo indefinidamente.

Jean Deza: Las palabras se la lleva el viento

Cuando Jean Deza fichó por Alianza Lima brindó una entrevista para Movistar Deportes donde acepta que durante lo largo de su carrera cometió varios errores, pero advirtió que se encontraba en otra etapa en su vida y prometió que en La Victoria iba a comportarse de manera profesional, incluso dio algunos consejos a los jóvenes que estaban en el mismo camino.

No obstante, los actos valen más que mil palabras y ayer por la noche fue ‘ampayado’ por cuarta vez en un programa de televisión. Esta vez fue captado en las playas del sur con la conocida modelo Shirley Arica en la madrugada con cigarro y cerveza en mano a pocas horas del clásico entre Alianza y Universitario.

PUEDES VER Jean Deza saldrá de Alianza Lima tras nueva indisciplina [VIDEO]

Jean Deza y su “nuevo comienzo” en Alianza Lima

“Por todos los errores que anteriormente cometí. A veces piensan que las personas no cambian. Me pasaron muchas cosas negativas porque yo me los busqué, supe salir de esa situación que fue muy difícil en mi vida: me quedé sin jugar 16 meses castigado (en Bulgaria) por la FIFA”, sostuvo Deza al ser consultado sobre por qué se decía que contratarlo era un problema.

“Todo lo que me pasó mal, bien pasado. Porque yo mismo lo busqué. Yo lo hacía porque yo lo quería. Yo mismo me perjudiqué. El que tenía que salir de esa situación, jugando al fútbol, era yo mismo”, añadió el jugador de 26 años.