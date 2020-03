Alianza Lima: cambian apodo de Jean Deza en Wikipedia y lo tildan de “borracho”

Jean Deza no seguirá en Alianza Lima después de las cuatro indisciplinas que cometió desde su llegada al club blanquiazul a inicios de temporada. El delantero de 26 años fue captado nuevamente en una salida nocturna en plena crisis futbolística de la institución, que acabó con la renuncia del entrenador Pablo Bengoechea tras la derrota en el clásico.

El estratega uruguayo dejó a Jean Deza fuera del primer equipo por la falta de respeto a sus compañeros tras su mal comportamiento y había hablado con la directiva íntima para expresarles que “mientras él sea el técnico de Alianza Lima, Deza no iba a volver a jugar en el primer equipo”.

Sin embargo, en las últimas horas hinchas de Alianza Lima han criticado a Jean Deza por su cuarta indisciplina y en Wikipedia, la enciclopedia libre sin ánimos de lucro, lo han bautizado como “Borracho”.

Borracho, el apodo que le colocó Wikpedia a Jean Deza.

Pablo Bengoechea sobre Jean Deza

Pablo Bengoechea, ex DT de Alianza Lima, brindó su última conferencia de prensa en Matute donde explicó los motivos de su salida de club. Sin embargo, un periodista le preguntó sobre Jean Deza y él prefirió evadir la pregunta.

“Se empezó la temporada con mucha ilusión. No tuve la capacidad de convencerlos. No quiero perjudicar más a Alianza Lima”, dijo Bengoechea en primera instancia. “De un futbolista individualmente no me voy a referir porque no creo que haya ningún jugador para que una campaña sea buena o mala. Este año no hemos convencido al plantel", agregó.