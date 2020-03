En medio de una crisis de resultados, Sporting Cristal presentó a quien podría ser el último refuerzo de la temporada: Jhon Marchán, quien es de nacionalidad venezolana y llega procedente del Portuguesa FC, donde se formó como jugador profesional.

El mediocampista de 21 años realizó este lunes su primer entrenamiento en La Florida ya tuvo la oportunidad de conversar con sus compañeros y con el técnico Roberto Mosquera, quien en sus últimos dos partidos dirigiendo solo ha logrado un punto.

Acompañado de Carlos Lobatón —nuevo coordinador del club— y otros dirigentes de Sporting Cristal, Jhon Marchán habló sobre sus expectativas y aseguró que ya podría debutar en la próxima fecha de la Liga 1 Movistar, pues ya está inscrito y solo falta ingresar los resultados de los exámenes médicos que ya pasó.

“Lo que sé de Sporting Cristal es que un club modelo e histórico, de los más grandes de Perú y cuando me dijeron para venir nunca dudé en decir que sí”, empezó diciendo el jugador venezolano en conferencia de prensa.

“Me gusta disfrutar el fútbol, estar feliz dentro de la cancha y espero hacerlo en este equipo. Ojalá siempre esté el apoyo incondicional de los hinchas, ya que eso le mete presión al rival y eso suma para nosotros”, agregó.

Jhon Marchán ya estuvo en el Perú antes de llegar a Sporting Cristal

El jugador de Sporting Cristal nacido en Acarigua (ciudad de Venezuela) contó que hace ocho años tuvo la oportunidad de estar Lima debido a la actividad que realiza su padre, pero nunca pensó en regresar como un jugador de fútbol.

“Hace ocho años estuve en Lima. Mi padre es pastor de una Iglesia y tuvo un viaje misionero, desde entonces como que hubo algo y dije tengo que volver; no sabía que iba a ser como futbolista profesional. Me siento en casa porque conocí buenas personas y me recibieron de maravilla. Acá hay miles de venezolanos y creo que eso me va a ayudar”, finalizó Jhon Marchán.

DATO: Jhon Marchán estará vinculado a Sporting Cristal por dos temporadas, con opción a renovar por un año más.