Gobierno italiano confirma suspensión de la Serie A por el coronavirus

El gobierno italiano decretó este lunes la suspensión de la Serie A, horas después de que el Comité Olímpico Italiano (CONI) reclamase la paralización de “todas las actividades deportivas de Italia a todos los niveles” hasta el 3 de abril frente a la progresión del nuevo coronavirus.

"No hay motivo para que continúen los partidos y las manifestaciones deportivas y pienso en el campeonato de fútbol. Lo siento, pero los 'tifosi' tienen que aceptarlo", declaró el jefe del gobierno italiano Giuseppe Conte en conferencia de prensa.

PUEDES VER Cristiano Ronaldo festejó los 1000 partidos como profesional sin público en la Serie A [VIDEO]

El mandamás de Italia no precisó si la medida afecta a los partidos de competiciones europeas, entre ellos el que enfrente en Champions League a la Juventus contra el Lyon la próxima semana o el Inter vs. Getafe de Europa League de este jueves o el Roma vs. Sevilla programado para el 19 de marzo.

Italia, en cuarentena: el Gobierno extendió a todo el país las medidas de aislamiento y restricción de movimientos por el Coronavirus. La Serie A de fútbol también fue suspendida pic.twitter.com/r1wAIWxrg3 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) March 9, 2020

Esta disposición forma parte del paquete de medidas draconianas impuestas por el gobierno italiano para frenar la epidemia y que insta a evitar los desplazamientos en todo el país, prohíbe las concentraciones y decreta el cierre de los centros educativos hasta el 3 de abril.

Los partidos de la Serie A que no se jugarán por el coronavirus

Jornada 27 de la Serie A

Verona vs. Nápoli

Bolonia vs. Juventus

SPAL vs. Cagliari

Genoa vs. Parma

Torino vs. Udinese

Lecce vs. AC Milan

Atalanta vs. Lazio

Fiorentina vs. Brescia

Inter de Milán vs. Sassuolo

Roma vs. Sampdoria

Jornada 28 de la Serie A

Lazio vs. Fiorentina

Brescia vs. Genoa

Sampdoria vs- Bolonia

Juventus vs. Lecce

Sassuolo vs. Verona

Cagliari vs. Torino

Nápoli vs. SPAL

Udinese vs. Atalanta

AC Milan vs. Roma

Parma vs. Inter de Milán

Jornada 29 de la Serie A

Fiorentina vs. Sassuolo

Torino vs. Lazio

Genoa vs. Juventus

SPAL vs. AC Milan

Bolonia vs. Cagliari

Atalanta vs. Nápoli

Lecce vs. Sampdoria

Verona vs. Parma

Roma vs. Udinese

Inter de Milán vs. Brescia

✔️ ¡OFICIAL! ✔️



Por decreto del gobierno Italiano se suspende TODA ACTIVIDAD DEPORTIVA HASTA EL 3 de ABRIL.



¡LA SERIE A ES SUSPENDIDA POR PRIMERA VEZ DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL! ✋ pic.twitter.com/QxARgRXF7F — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 9, 2020

Italia, el segundo país más perjudicado por coronavirus después de China

Italia es el segundo país más afectado por la propagación del coronavirus (COVID-19) después de China, donde se originó la epidemia.

Según el conteo de la AFP en base a datos oficiales, el número de casos positivos ascendió este lunes en Italia a 9172 (1797 más con relación al domingo) y el de fallecidos a 463 (97 en las últimas 24 horas).

FUENTE: AFP