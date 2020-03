Bengoechea dijo adiós a Alianza: “El discurso ya no se escucha, por eso me voy” [RESUMEN]

Pablo Bengoechea ofreció este lunes una conferencia de prensa en la cual dijo adiós a la dirección técnica de Alianza Lima y explicó las razones de su renuncia. El técnico uruguayo afirmó que tenía planificado hacer una buena campaña en la Copa Libertadores 2020 y en la Liga 1 Movistar, pero que la situación lo superó.

El profesor reveló que nunca encontró el modo de plasmar su discurso en el plantel ‘blanquiazul’ y que su decisión de salir del club la tomó el viernes y se los dijo a los jugadores y a la directiva antes del clásico. Sin embargo, recalcó que dirigió el partido ante Universitario solo por el cariño que le tiene a la institución.

“He aprendido a querer a Alianza Lima. Pero decidí no seguir como entrenador, porque no he logrado convencer al plantel. No logré hacer entender lo que significa estar acá. Me siento sin fuerzas para ayudar al club”, sostuvo el ahora ex técnico ‘íntimo’ en rueda de prensa.

“No me siento fuerte para seguir defendiendo. No me siento cómodo. Por eso decidí irme. Me voy porque quiero el bien para el club. Me voy decepcionado porque no hicimos las cosas nada bien y la culpa la tiene el técnico, por eso me voy”, sostuvo.

"Este año, nunca vi lo que quería en Alianza Lima. Siento que mi discurso cae en un hueco. No me gusta lo que está pasando. Es culpa mía no tener esa capacidad para hacer entender lo que yo pienso que está bien”, añadió el ‘charrúa’.

Bengoechea descarta dirigir Universitario

Bengoechea reveló que no tendría problemas en ser DT de cualquier club de la Liga 1, pero nunca a la ‘U’. “Me voy entendiendo que el clásico es Alianza y Universitario. Que puedo volver más adelante, pero si vuelvo a trabajar en el Perú, nunca voy a dirigir un clásico contra Alianza. En este país estoy en la vereda de Alianza”, recalcó.

Alianza Lima cayó por 2-0 el último domingo frente a Universitario en el estadio Monumental en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2020. El triunfo ‘crema’ fue opacado porque apenas terminó el encuentro se dio a conocer la salida de Pablo Bengoechea del club ‘íntimo’.

A lo largo del fin de semana, salieron a la luz una serie de rumores que indicaban que el técnico uruguayo había puesto su cargo a disposición y que la relación con la directiva estaba más que rota. La derrota contra el equipo dirigido por Gregorio Pérez fue la estocada final y hoy en Matute, el uruguayo dará su última conferencia de prensa.

Este lunes a primera hora de la madrugada, Alianza Lima compartió un comunicado en sus redes sociales para confirmar la renuncia de Pablo Bengoechea a la dirección técnica del equipo ‘blanquiazul’. Del mismo modo, agradecieron el trabajo del ídolo de Peñarol en todos estos años.

“Los detalles de esta decisión han sido explicados tanto a las autoridades deportivas del club como a los representantes del Fondo Blanquiazul que preside la Junta de Acreedores de la institución íntima. En el más breve plazo se dará a conocer los nombres de las personas que asumirán la conducción del primer equipo”, se lee en el texto.