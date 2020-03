Pablo Bengoechea: “Nunca voy a jugar un clásico en contra de Alianza”

Pablo Bengoechea renunció a ser entrenador de Alianza Lima el día de ayer, sin embargo, ahora ha brindado una conferencia de prensa donde expresó su pesar, molestia y tristeza por dejar el cargo.

Dentro de todas las frases que dejó, una de las más llamativas fue que nunca llegaría a dirigir a Universitario de Deportes, mucho menos jugar un clásico en contra de Alianza Lima.

“El clásico en Perú es entre Alianza y Universitario. Si hay dos veredas, yo estoy en la de Alianza. Si vuelvo a ser entrenador en Perú, nunca voy a jugar un clásico contra Alianza".

Desde que inició la conferencia de prensa, Pablo Bengoechea expresó su amor por Alianza Lima y reconoció que no se encontraba en condiciones de seguir como entrenador, debido a que no logró convencer al plantel.

“No logré hacer entender lo que significa estar en Alianza. Me siento sin fuerzas de ayudar al club. Por lo mismo que quiero a Alianza, me voy. Que escuchen a otro entrenador, porque la mía no se escucha”, enfatizó el exentrenador.

Bengoechea siguió hablando sobre su sentir y expresó que decidió irse el viernes pasado, ya había tomado la decisión y se lo comunicó al plantel el sábado. El día domingo, ante Universitario, se quedó por el cariño que le tiene a la institución, nada más.

“Si no quisiera a Alianza, me quedaría y cobro normal. Pero por eso me voy, porque quiero al club. Hoy me siento parte de Alianza Lima”, finalizó.

Mira aquí la conferencia de prensa de Pablo Bengoechea

