Alianza Lima despide con un sentido mensaje a Pablo Bengoechea: “De todo corazón, gracias”

📄El Club Alianza Lima agradece de manera sincera y profunda al profesor Bengoechea por su gran trabajo, dedicación y responsabilidad en las decisiones que, como director técnico, ha desarrollado en el plantel. Por ello, queremos expresar nuestro pleno reconocimiento a su profesionalismo y caballerosidad. ¡De todo corazón, gracias Pablo!💙