La renuncia de Pablo Bengoechea a la dirección técnica de Alianza Lima tras la derrota ante Universitario de Deportes cayó como un estocada a los hinchas íntimos y uno de los primeros en hacer sentir su voz de protesta fue el Comando Sur.

Luego de que Alianza Lima hiciera oficial la salida de Pablo Bengoechea mediante un comunicado en Twitter, el Comando Sur emitió una respuesta que no dejó bien parada a la dirigencia del club y a uno que otro jugador blanquiazul que a entender de la barra solo llegó a“contaminar” al resto.

“No solo necesitamos un cuerpo técnico que cumpla el perfil profesional, humano e institucional. Si no también los jugadores y que no contaminen más al grupo, es claro que Deza no cumple ese perfil. Y con respecto al punto 3, más parece una lavada de manos”, enfatiza el tweet que responde a la salida de Pablo Bengoechea de Alianza Lima.

¿Qué dice el punto 3 del comunicado de Alianza Lima? Al pie de la letra, menciona que “cuando la nueva administración asume el manejo del Club, el 19 de diciembre del año pasado, el comando técnico del profesor Pablo Bengoechea contaba con contrato vigente hasta diciembre del 2020. A raíz de ello, el Fondo Blanquiazul solicitó que se apoye al profesor contratando a los jugadores que él requería”.

¿Es decir que la responsabilidad de contratar jugadores cuestionados como Carlos Ascues y Jean Deza recae únicamente sobre el ya saliente Pablo Bengoechea? Pues para el Comando Sur el mensaje está muy claro, y no dudaron en señalar que se trata de una “lavada de manos”.

Universitario venció por 2-0 a Alianza Lima con goles de Aldo Corzo y Jonathan Dos Santos en el Estadio Monumental. Con este resultado, los cremas saltaron al tercer lugar de la tabla, diez escalones por encima de los íntimos que el próximo jueves visitarán Argentina para enfrentarse a Racing por la Copa Libertadores.

Alianza Lima: tras renuncia de Bengoechea, Guillermo ‘Chicho’ Salas será el DT

Luego de caer frente a Universitario de Deportes en el clásico, Pablo Bengoechea le anunció a la dirigencia blanquiazul que no seguirá al frente del club íntimo, y rápidamente, la interna victoriana señaló que Guillermo ‘Chicho’ Salas será el nuevo DT de Alianza Lima.

Desde GOLPERÚ apuntaron que el entrenador solicitó su renuncia apenas terminó el partido ante los ‘cremas’. Bengoechea se juntó con el Fondo Blanquiazul y ahí les comunicó su intención de dejar el buzo victoriano.