WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO desde Philadelphia

WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | El último evento previo a Wrestlemania 36 nos trae dos cámaras de eliminación y una serie de emocionantes luchas que podremos vivir este domingo 8 de marzo desde el Wells Fargo Center de Philadelphia, Pennsylvania. El evento está programado para iniciar a las 6:00 p.m. (hora peruana) y será transmitido vía Fox Premium Action y WWE Network. Además, puedes seguir todas las luchas en larepublica.pe

Vuelve la temida cámara de eliminación y como ya es costumbre, serán dos luchas dentro de la estructura monstruosa que tendrán implicancias sobre títulos importantes en la WWE. La primera de ellas será para determinar a la luchadora que retará a Becky Lynch por el campeonato femenino de RAW. La posibles retadoras son Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott, y Sarah Logan.

La favorita a llevarse este combate es Shayna Baszler, sin embargo la excampeona de NXT, deberá pasar por encima de Asuka, quien también tiene muchas posibilidades de quedarse con la victoria. Hay rumores que apuntan a un posible regreso de Nia Jax en este combate por lo que nada se puede asegurar.

La otra cámara de eliminación tendrá los campeonatos en parejas de SmackDown en juego. Los flamante campeones, The Miz y John Morrison deberán defender sus títulos en la segunda versión en equipos de esta lucha en la historia. The New Day (Big E y Kofi Kingston), The Usos (Jey Uso y Jimmy Uso), Heavy Machinery (Otis y Tucker), Lucha House Party (Lince Dorado y Gran Metalik), y Dolph Ziggler y Robert Roode pugnarán por la chance de llegar a Wrestlemania con las preseas.

Además, los títulos en parejas de RAW y el campeonato de Estados Unidos también estará en juego, mientras que AJ Styles y Aleister Black prometen robarse el show con una lucha que podría tener la interferencia de The Undertaker.

WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO: Análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de lucha libre de La República, Sobre las Cuerdas, analizó todo lo que podría suceder en este PPV. Escúchalos aquí.

Suscríbete a Sobre las cuerdas: El podcast de lucha libre de La República lo puedes escuchar desde nuestra web, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Ivoox. Solo tienes que darle clic a 'Seguir'.

Más noticias

WWE Elimination Chamber 2020 EN VIVO: Cartelera completa

- Natalya vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Liv Morgan vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan en la cámara de eliminación. La ganadora enfrentará a Becky Lynch por el título femenino de Raw en WrestleMania 36.

- John Morrison y The Miz (c) vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. Heavy Machinery (Otis y Tucker) vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. Lucha House Party (Gran Metalik y Lince Dorado) vs. The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) por los títulos en parejas de SmackDown.

- Bran Strowman (c) vs Shinsuke Nakamura, Sami Zayn y Cesaro en un 3-on-1 Handicap Match por el título intercontinental.

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Seth Rollins y Murphy por los títulos en parejas de Raw.

- AJ Styles vs. Aleister Black en una pelea sin descalificación.

- Andrade (c) (con Zelina Vega) vs. Humberto Carrillo por el título de los Estados Unidos.

- Daniel Bryan vs. Drew Gulak.

WWE Elimination Chamber 2020: Horarios en el mundo

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Perú 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Panamá 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Chile 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

WWE Elimination Chamber 2020: Canales para ver las luchas en la cámara de eliminación.

El evento podrá ser visto a través del app WWE Network, además del canal Fox Premium Action. LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del evento y resultados al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el show.