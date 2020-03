UFC 248: Joanna Jedrzejczyk terminó su pelea con espeluznante hematoma en la frente [FOTOS]

Si el evento estelar de UFC 248 fue una decepción, el co-main event entre Zhang Weili y Joanna Jedrzejczyk quedará en la historia como una de las peleas más intensas que se hayan visto por un campeonato femenino. Ambas peleadoras combatieron por 25 minutos intercambiando golpes a diestra y siniestra sin descanso. Un verdadero espectáculo para fanáticos de todo el mundo.

Finalmente, fue la china Zhang Weili quien retuvo el campeonato de peso paja por decisión dividida de los jueves (48–47, 47–48, 48–47) y continúa reinando en la división de las 115 libras. Por su parte, Joanna Jedrzejczyk deberá volver a escalar posiciones en el ranking para tener otra oportunidad.

El combate fue muy bien recibido por el público asistente, que terminó aplaudiendo de pie a ambas gladiadoras. Clara evidencia de lo dura que fue la contienda fue el tremendo hematoma que se pudo ver en la frente de Jedrzejczyk una vez terminada la pelea.

“Ya ven mi inflamación, lo sentí, ella lo hizo muy bien. No me faltó nada pero sentí todos sus golpes. Para el tercer asalto la hinchazón ya me estaba molestando y sentí como se inflamaba más y más. Pero todo bien, felicitaciones a la campeona, estoy feliz que hayamos tenido una buena pelea”, aseguró Jedrzejczyk luego del anuncio oficial.

La pelea ha recibido muchos elogios por parte de los fans y los especialistas. Incluso Dana White, presidente de UFC, aseguró que el combate fue uno de los mejores en la historia de las MMA. “Es una de las mejores peleas que he visto y punto. Cuando todo acabó, escuché que tiraron 800 golpes, casi 400 cada una. Ambas son increíbles, fue una de las mejores peleas de todos los tiempos”, manifestó.