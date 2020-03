Real Madrid vs. Real Betis EN VIVO | Ver Madrid vs. Betis Gratis por Internet | TRANSMISIÓN ONLINE TV | HOY se enfrentan (EN DIRECTO vía DirecTV Sports y Movistar+) por la jornada 27 de la Liga Santander. Este partido se jugará en el estadio Benito Villamarín de Sevilla y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final través de La República Deportes.

Horario del partido Real Madrid vs. Betis por LaLiga

El partido Real Madrid vs. Betis está establecido que comience a las 3:00 p. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios para que no te pierdas este crucial choque que puede marcar el destino del futuro campeón de LaLiga Santander:

Real Madrid vs. Betis en México - 2:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Ecuador - 3:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Colombia - 3:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Estados Unidos (Nueva York, Florida, Whasington y Miami) - 3:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Venezuela - 4:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Bolivia - 4:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Paraguay - 5:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Chile - 5:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Argentina - 5:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en Uruguay - 5:00 p. m.

Real Madrid vs. Betis en España - 9:00 p. m.

PUEDES VER Lionel Messi marcó de penal y le dio el triunfo al Barcelona sobre la Real Sociedad [VIDEO]

Real Betis encara con ganas de recuperar puntos en el partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada después de sufrir una derrota contra Valencia en el encuentro anterior por un resultado de 2-1. Desde que ha comenzado la competición, los Verdiblancos han ganado en siete de los 26 partidos jugados hasta la fecha en LaLiga, con 36 goles a favor y 42 en contra.

En tanto, el Real Madrid ganó como local 2-0 en el Santiago Bernabéu su último encuentro por Liga Santander frente al FC Barcelona, con tantos de Vinicius Junior y Mariano Díaz, por lo que espera repetir marcador, esta vez en el estadio de Real Betis. De los 26 partidos que ha jugado en esta temporada del torneo español, los Merengues han ganado en 16 de ellos con 48 tantos a favor y 17 en contra.

En referencia a los resultados como local, Real Betis ha conseguido unas cifras de seis victorias, cuatro derrotas y tres empates en 13 partidos jugados en su campo, de manera que no podremos conocer cuál será su desenlace en este encuentro, pero sí que deberá luchar para ganar.

En el papel de visitante, Real Madrid tiene un balance de siete victorias, dos derrotas y cuatro empates en 13 partidos jugados, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con el Betis para llevarse la victoria.

Historial del Real Madrid vs. Betis por Liga Santander

Ambos equipos ya se han enfrentado antes en el estadio Benito Villamarín, de hecho, los números muestran 10 derrotas y ocho empates para el conjunto local. Asimismo, los visitantes acumulan pleno de victorias en el mencionado recinto deportes, pues han ganado ya tres encuentros a domicilio.

El último partido entre el Betis y Real Madrid en LaLiga Santander se disputó en noviembre de 2019 y acabó en tablas (0-0).

Historial de partidos entre el Real Madrid y Betis por la Liga Santander.

Actualmente, entre Real Betis y Real Madrid existe una diferencia de 26 puntos en la clasificación. El equipo de Rubi llega a este duelo en decimocuarta posición con 30 puntos. Por su lado, Real Madrid tiene 56 puntos y ocupa la primera casilla en la tabla de posiciones.

Canal de transmisión para ver Real Madrid vs. Betis

Si quieres seguir la transmisión del Real Madrid vs. Betis por LaLiga Santader, podrás hacerlo desde los siguientes canales si estás en España: Movistar+ LaLiga, MiTele Plus, DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes.

Perú: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Brasil: Fox Premium y DirecTV Play Deportes

Bolivia: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Colombia: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT y DirecTV Play Deportes

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y DirecTV Play Deportes

Paraguay: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Uruguay: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Venezuela: DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Alineaciones probables del partido Real Madrid vs. Betis por LaLiga

Real Betis: Joel Robles; Emerson, Aissa Mandi, Marc Bartra, Sidnei, Álex Moreno; Sergio Canales, Andrés Guardado, Joaquín Sánchez; Nabil Fekir y Loren Morón.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Luka Modric; Vinicius Jr. y Karim Benzema.